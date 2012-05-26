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Patlamada değil çatışmada şehit oldu

Polis Memuru Ahmet Geben'in, Kayseri'deki patlama öncesi teröristlerle girdiği çatışmada yaşamını yitirdiği bildirildi

Patlamada değil çatışmada şehit oldu

Polis Memuru Ahmet Geben'in, Kayseri'deki patlama öncesi teröristlerle girdiği çatışmada yaşamını yitirdiği bildirildi

26 Mayıs 2012 Cumartesi 11:49
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Patlamada değil çatışmada şehit oldu
KAYSERİ - İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, dün saat 09.l0 sıralarında Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yapılan trafik kontrolünden kaçan bir aracın, saat 09.50 sıralarında Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde durdurulmak istendiği, daha sonra bombalı saldırı olayının gerçekleştiği anımsatıldı.

Şehit polis memuru Ahmet Geben'in de çatışma sonucu hayatını kaybettiği bildirilen açıklamada, ''Söz konusu araç, Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde durdurulmak istenmiş, araç içerisinden açılan ateşe karşılık veren Polis Memuru Ahmet Geben, çatışma sonucu şehit olmuş, akabinde araç içerisinden bir el bombası atılmış ve bomba yüklü araç patlatılmıştır'' denildi. 
Olayda 1 komiser yardımcısı, 6 polis memuru, 2 teknisyen yardımcısı, 3 polis eşi ve çocuğu ile 5 vatandaşın yaralandığı belirtilen açıklamada, patlama sonucunda araçta bulunan ve terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 2 kişinin de öldüğü kaydedildi. 
Bu arada, yaralılardan durumu ağır olan teknisyen yardımcısı İsmail Sakın'ın Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Diğer yaralıların ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Şehit polise veda
Geben için Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törene, şehit Ahmet Geben'in ailesi ve yakınları ile TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar, Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Yaşar Karayel ve İsmail Tamer, askeri personel ve emniyet mensupları katıldı.
Şehit polis memurunun eşi Ayten Geben, kızları Kardelen ve Esma Nur ile oğlu Efe, tören alanında polisler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.
İl Müftüsü Ali Maraşlıgil'in dua ettirmesinin ardından şehit polis memuru Ahmet Geben'in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine uğurlandı.

Son çırpınışları
Bakan Yıldız, tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Onların son çırpınışları olduğuna inanıyor ve ümit ediyorum. Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve İçişleri Bakanlığımız bunları ortaya çıkaracaktır, ama bunlar kim bilir hangi kurguyla, mutlaka başka bir gayeyle, susturuculu, uzun namlulu ve suikast üzerine kurulu bir yapı içinde gittikleri belli. Ülkeye katkı koyan herkese bunların kasıtları var. PKK'yı, terör örgütünün hangi tarafı olursa olsun, onları bu ülkede perişan etmeden bizim görevimiz bitmeyecek'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 26.05.2012 03:50
Anahtar Kelimeler:
Şehit
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