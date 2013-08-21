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Patlama sonrası çıkan yangın söndürüldü

Soğutma çalışmaları devam ediyor

Patlama sonrası çıkan yangın söndürüldü

Soğutma çalışmaları devam ediyor

21 Ağustos 2013 Çarşamba 10:38
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Patlama sonrası çıkan yangın söndürüldü

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kırıkkale'de Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna (MKE) ait depoda meydana gelen patlamanın ardından herhangi bir ölü, yaralı ve kayıp ihbarının gelmediğini ve depoda çalışan 5 güvenlik görevlisinin sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.
AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Kırıkkale-Kayseri yolunun 30. kilometresinde Hasandede beldesi yakınlarında bulunan MKE'ye ait mühimmat deposunda patlama meydana geldiği anımsatıldı.
Patlamanın, çevrede orman yangınına neden olduğu belirtilen açıklamada, AFAD koordinasyonunda bölgeye Ankara, Çorum, Çankırı, Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkale'den 25 itfaiye aracı, 206 itfaiye eri, 2 ekskavatör, 8 tanker, 4 kepçe, 1 köpük kulesi, 1 yükselen merdiven, 40 yangın söndürme aracı, 4 ambulans ve 1 UMKE ekibinin sevk edildiği kaydedildi.
Açıklamada, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile MKE, TÜPRAŞ, DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğü ve bazı özel işletmelere ait ekip ve ekipmanların da çalışmalara katıldığını ifade edildi.
Gelişmelerin 7 gün 24 saat takip edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Patlama sonrası çıkan yangın söndürülmüş olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Şu ana kadar herhangi bir ölü, yaralı ve kayıp ihbarı ulaşmamış olup, depoda çalışan 5 güvenlik görevlisinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilmiştir."


AA

Son Güncelleme: 21.08.2013 10:39
Anahtar Kelimeler:
AfadKırıkkale MKEMakine Kimya Endüstrisi KurumuKırıkkale Patlama
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