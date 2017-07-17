Para toplamak için özel toplantılar yapmışlar

Kırşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında il yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen 19'u tutuklu 25 sanığın yargılandığı çatı davasına devam edildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 14 tutuklu, 6 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. Tutuklu 5 sanık ise başka cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşma salonuna bağlandı.

Duruşmada, etkin pişmanlıktan yararlanan 2 tanık, SEGBİS üzerinden ifade verdi, bir tanığın talimatla alınan ifadesi okundu.

Resmi bir kurumda memur olarak çalışan tanık H.T, tutuklu ve tutuksuz sanıklardan mütevelli heyet toplantılarında gördüklerinin isimlerini verdi.

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde 2003 yılında görev yaparken mütevelli heyet toplantılarına katılmaya başladığını ifade eden H.T, aynı yıl tayininin çıktığı kent merkezinde görevine devam ettiğini söyledi.

Kendisinin 17-25 Aralık sürecinden sonra mütevelli heyet toplantılarına katılmadığını ileri süren tanık, kapatılan okul ve yurtlarda zaman zaman bütün mütevelli heyet üyelerinin katıldığı toplantılar yapıldığını ifade etti.

Örgütün 17-25 Aralık sürecinden sonra mütevelli heyet toplantılarına ara verdiğini belirten H.T, "Bu tarihlerden sonra aktif faaliyetlerini bıraktılar. Toplantıları azaldı. Daha sonra da askıya aldılar. 2014 yılının sonunda da Bingöl'e tayinim çıktı. Benim katıldığım zamanlarda örgüt yurtları, okulları ve dershaneleri için özel gündemli toplantılar yaparak para topluyorlardı. Bu toplantılarda para toplayıp arsa alıyorlardı." dedi.

Tanık S.B. ise Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktor olarak çalıştığı dönemde toplantılara katıldığını söyledi. Kapatılan Kırşehir Ahi İşadamları Derneği Başkanı M.B ile bazı ortamlarda karşılaştığını aktaran S.B, örgüte arsa bağışlayan Yurduşen Baktıroğlu'nun tedavisi için zaman zaman görüştüklerini kaydetti.

İfadelerde isimleri geçen sanıklar, suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti, duruşmaya ara verdi.

Davanın geçmişi

Kırşehir'de faaliyet gösteren 3 şirkete, FETÖ/PDY'ye finans sağlandığı ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 1 Nisan 2016'da kayyum atanmıştı. Aralarında örgütün il yöneticilerinin de bulunduğu 25 kişi, farklı tarihlerdeki operasyonlarda gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 17'si tutuklanmıştı.

Sanıklar hakkında, "FETÖ/PDY üyeliği, örgüte finans ve eleman sağlamak, örgüt adına toplantılar organize etmek, 16 gayrimenkulü usulsüz işlemlerle 2007 ve 2008 yıllarında örgüte kazandırmak" suçlarından dava açılmıştı.

Tutuksuz yargılanan 2 sanık, geçen duruşmalarda tutuklanmıştı.