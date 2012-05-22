Pankart asma kararına bozma

DİYARBAKIR - Yargıtay, Batman'daki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamasında, ''Beritanların, Zilanların ruhuyla 8 Mart'ı selamlıyoruz'' yazılı pankart astığı iddiasıyla yargılanan sanık hakkında verilen beraat kararını bozdu.



Yargıtay 9. Ceza Dairesi, kararında, ''pankartta yer alan isimlerin çatışmalarda ölen terör mensuplarını simgelediği'' belirtilerek, sanık K.A. hakkında, Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 7/2. Maddesi'nde yer alan ''terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçu kapsamında cezalandırılması istendi.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

''Sanığın, yüklenen suçtan mahkumiyeti yerine dosya içeriğine uygun düşmeyen yazılı gerekçeyle beraatına karar verilmiştir. Hükmün bu sebepten dolayı bozulmasına oy birliğiyle karar verildi.''

Yargıtay'ın bozma kararı üzerine sanık K.A'nın ''terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçundan yeniden yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.