Pamukkale'yi havadan görmek için tatillerini uzatıyorlar

Dünyanın dört bir yanından "beyaz cennet" Pamukkale'yi görmek için gelen turistler, bu eşsiz manzarayı yamaç paraşütü ve sıcak hava balonuyla gökyüzünden seyretmek için konaklama sürelerini uzatıyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Pamukkale, beyaz travertenleri, şifalı termal suyu ve çevresindeki antik kentleriyle her mevsim turistlere ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda Denizli'yi ziyaret eden turistler, özellikle yaz döneminde Pamukkale'ye adeta akın ediyor.

Travertenlerde güneşlenen ve sıcak suda şifa arayan turistler, son dönemde yamaç paraşütü ve sıcak hava balonuyla da keyifli anlar geçiriyor.

Sınırlı sayıdaki uçan balonlarda yer ayırtan turistler, Pamukkale'nin güzelliğini kuş bakışı görme imkanı buluyor. Turistler, geçen yıllara oranla sayısı artan yamaç paraşütü ve sıcak hava balonu uçuşları ile otel rezervasyonlarını 1 günden 2 güne çıkarmaya başladı.

Geçen sene yaklaşık 20 bin yamaç paraşütü atlayışının gerçekleştiği Pamukkale'de, bu sayı giderek artıyor.

Pamukkale'de geçen sene sayısı 2 olan sıcak hava balonu turu, artan talep sayesinde 8'e yükseldi.

Özellikle Çinli turistlerin ilgi gösterdiği Pamukkale'de misafirler, yamaç paraşütü ve sıcak hava balonu uçuşları sayesinde seyrine doyum olmaz manzaranın keyfini çıkarıyor.

Çinli Ai Ting, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pamukkale'nin beyazlığının çok etkileyici olduğunu belirterek, "Yamaç paraşütü ile uçmak harikaydı, bol bol fotoğraf çektim." dedi.

Chen Chi de gökyüzünde güneşin doğuşunu izlemenin çok keyifli olduğunu belirtti.

Yamaç paraşütüne binen Ryo Yun da Pamukkale üzerinde uçmanın fantastik bir duygu olduğunu belirterek, herkesi Denizli'ye davet etti.

Ailesiyle Çin'den gelen Ah Guo ise Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Daha önce buraya gelen arkadaşlarım, sıcak hava balonuna binmemi tavsiye etmişti. Bizde bunun için buradaki konaklama süremizi 2 güne çıkarttık." diye konuştu.

"Pamukkale'yi gökyüzünden görmek inanılmaz bir duygu"

Aishi Chen ise Pamukkale'yi gökyüzünden görmenin inanılmaz bir duygu olduğunu anlattı.

Yamaç paraşütü pilotu Emre Unatkan da turistlerin yamaç paraşütü yaparken çok keyif aldığını dile getirerek, "Burası doğal beyazlığı ve sadeliğiyle çok hoş bir mekan. Gelen misafirlerimizin Pamukkale üzerinde çok keyif aldığını hissedebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı (DENTUROD) Gazi Murat Şen ise Pamukkale'nin ziyaretçi sayısı bakımından rekor kırmaya devam ettiğini söyledi.

Pamukkale'ye 14 Temmuz Cumartesi günü 13 bin kişinin giriş yaptığını ve tüm yılların gün biletli ören yeri giriş rekorunu Pamukkale'nin yinelediğini belirten Şen, "Pamukkale yerli ve yabancı misafirlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Sürdürülebilir turizmin yanında alternatif sıcak hava balonu ve yamaç paraşütüne ilgi arttı. Paraşüt ve balona ilginin artmasıyla günübirlik turlarda artık konaklama süreleri 1 günden 2 güne çıkmış durumda." dedi.

Bir acente firmasının müdürü Muhammet Kaplan da Pamukkale'nin Türkiye turizminin olmazsa olmaz yerlerinden birisi olduğunu belirtti.

Pamukkale'nin 12 ay boyunca turist çeken bir bölge olduğunu aktaran Kaplan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Pamukkale'de yamaç paraşütü ve sıcak hava balonları Pamukkale turizmine çok büyük katkı sağlıyor. Bu durumlar turistlerin konaklama sürelerini arttırmalarına neden oluyor. Normalde Pamukkale geçiş güzergahı olduğu için 1 gece konaklayan grupların çoğunluğu konaklama sürelerini 2 geceye çıkardı. Bu durumda otellerde doluluk oranını arttırıyor."