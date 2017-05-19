Palmali Hava Taşımacılığı'ndan eski yöneticilerine dava

Kurdukları farklı bir şirketle, yapılan ticari uçuşların fatura bedellerini tahsil ettikleri ancak Palmali Hava Taşımacılığı AŞ'ye yansıtmadıkları iddiasıyla şirketin 3 eski çalışanı hakkında, ''hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma'' suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Alaattin Aykaç'ın bir dönem şikayetçi Palmali Hava Taşımacılığı AŞ isimli şirkette genel müdür, şüpheli Mehmet Dülgeroğlu'nun de bir dönem şirkette operasyon müdürü, bir diğer şüpheli Ali Alper Kurtiş'in ise yine aynı şirkette uçuş harekat uzmanı olarak görev yaptığı kaydedildi.

Şüpheli Alaattin Aykaç'ın 2016 yılında, şüpheli Mehmet Dülgeroğlu'nun 2015 yılında, şüpheli Ali Alper Kurtiş'in ise 2015 yılında şikayetçi şirket olan Palmali Hava Taşımacılığı AŞ'den ayrıldıkları anlatılan iddianamede, şüpheliler Dülgeroğlu ve Kurtiş'in şirket ile imza ettikleri iş sözleşmesine aykırı davranmak suretiyle 2012 yılında havacılık hizmetleri konusunda faaliyet gösteren Jet Flight Aviation Ltd. isimli bir şirket kurdukları anlatıldı.

İddianamede, ''Şüphelilerin Palmali Hava Taşımacılığı AŞ'nin envanterinde bulunan TC-MMM, TC-AFF, TC-CR, TC-SPL, TC-VGP, TC-HPL kuyruk numaralı uçak ve helikopterlerinin 2014- 2015 yıllarında yapılan ticari uçuşlarına Jetflight Aviation Ltd tarafından fatura düzenlendiği, fatura bedellerinin elden tahsil edildiği, şikayetçi şirket envanterinde bulunan uçaklar kullanılmasına rağmen tahsil edilen fatura bedelleri şikayetçi şirkete yansıtılmamıştır.'' denildi.

Devir amacı dışında hareket edilmek suretiyle şikayetçi şirket aleyhine işlemler yapıldığı değerlendirilmesinde bulunulan iddianamede, Jetflight Aviation Ltd. isimli şirketin, kendi bünyesinde çalıştırdıkları personel ücretini ve şirkete yapılan diğer masrafları şikayetçi şirkete fatura ettiği, şüphelilerin idare etmek yetkisinin gereği olarak, kendilerine tevdi ve teslim edilen eşyaları/malları kullanmak suretiyle şirket zararına hareket ettiklerinin tespit edildiği anlatıldı.

İddianamede, şüpheliler Alaattin Aykaç, Mehmet Dülgeroğlu ve Ali Alper Kurtiş hakkında ''hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma'' suçundan 1 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesinde başlanacak.