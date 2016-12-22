Dünyanın en önemli

kayak

merkezlerinden biri olan

Palandöken

'de doluluk oranlarının şimdiden yüzde 90'lara ulaşması,

turizm

cileri umutlandırdı.

Türkiye'nin bin 890 rakımdaki en yüksek ve kış turizminin marka şehirlerinden biri olan Erzurum'da, kar yağışı beklenenden erken yağdığı için sezonunu 30 Kasım'da açan oteller, şimdiden yüksek doluluk oranına ulaştı.



Temiz havası, ulaşım kolaylığı ve sunduğu imkanlarla her yıl kış aylarında binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak yeri olan Palandöken'deki otellerde, 120 gün sürecek sezon boyunca otellerdeki rezervasyonların büyük bir bölümü kapatıldı.

Dünyada önde gelen doğal pistlere sahip, ülkede gece kayağı yapılan tek kayak merkezi olan Palandöken'deki otellerin doluluk oranının yüzde 90'a ulaşması sevinçle karşılandı.

Önceki yıllarda sezonu en fazla yüzde 60 doluluk oranıyla geçiren turistik işletmeler, bu oranın bu yıl neredeyse tam kapasiteye ulaşmasıyla adeta rezervasyon taleplerini karşılayamaz duruma geldi.

Erken yağan karın da memnuniyetle karşılandığı Palandöken'de, turizm sezonunu planlanan zamandan önce açan otelciler ve turizmciler, bu kıştan umutlu.

Palandöken Kayak Merkezi'nde faaliyet gösteren bir otelin idari işler müdürü Ömer Akca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 Kasım itibarıyla Palandöken'de kayak sezonunun açıldığını anımsatarak, kayak merkezlerindeki pistlere suni kar takviyesi yaptıklarını söyledi.

"Kar, pist, hava, rezervasyonlar ve oteller güzel"

Özellikle yerli turistlerin geçen yıla oranla Palandöken'e daha büyük rağbet gösterdiğini belirten Akca, şöyle konuştu:

"Kar, pist ,hava, rezervasyonlar ve oteller güzel. Ulaşımı çok kolay. Dolayısıyla biz Palandöken'de misafirlerimizin çok güzel kar tatili geçireceğini umuyor ve bekliyoruz. Kayak yönünden özellikle bu yıl beklenti çok yüksek. Rezervasyonlardan da belli oluyor zaten. Tesisler kendilerini yeniledi. Palandöken'de zaten kar garantisinin yanı sıra sabah saat 08.00'den akşam saat 08.00'e kadar aydınlatmalı pistler üzerinde kayak garantisi var. Burada 120 günlük kayak sezonunun 100 günü hava güneşli ve tesisler kaliteli. Uçak saatleri de buna göre ayarlandı. Havalimanı ile şehir merkezi 5 dakikalık mesafede."





Ömer Akça, Palandöken Kayak Merkezi'nin, şehre çok yakın olduğuna işaret ederek, "Dünyanın, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en uzun doğal pistleri Erzurum Palandöken'de. Dolayısıyla buraya gelen kayakçılarımız dolu dolu mevsimi geçirip tatillerini yapıyorlar." dedi. Ülkenin sinerji ve harekete ihtiyacı var" Erzurum Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz da, kentin birkaç yıldır kış turizminde beklediği yoğunluğu yakalayamadığını, bunun ülke açsından lokal sebepleri olduğunu söyledi. Geçen yıl turist sayısının çok düşük olduğunu anımsatan Almaz, şöyle devam etti: "Özellikle kış turizminde bu böyleydi. Kış turizmi için rezervasyonlar yazdan yapılır. Yazın bu '15 Temmuz' ortaya çıkınca insanlar ister istemez tedirgin oldular. Şimdi doluluk oranları geçen yıllara nazaran çok yüksek. Bu anlamda bekletimiz de çok yüksek. Bu bizi cesaretlendirdi, motive etti. Psikolojik olarak da bütün dinamiklerimizi harekete geçirdi. Bir sinerjiye zaten ihtiyacımız vardı. Ülkenin sinerjiye, harekete ihtiyacı var. Geçen seneyle hiç kıyas dahi edemezsiniz, çok fark var. Rakamları sezon bittiğinde paylaşacağız. Şu an 'nazar değmesin' diyoruz belki ama neredeyse otellerimiz dolu. Bu bizi sevindiriyor." Almaz, kentte turizm hareketliliğini artırmak için çabaladıklarını belirterek, "Bunun için tüm kurum ve ilgililerle görüştük. Hükümetimizin güvenli politikası güven sağladı. Erzurum yerel yöneticilerimiz ve valimizin desteği bizi motive etti. Bütün bu faktörleri üst üste koyduğunuzda beklentiler çok yüksek. Bunları gösteren sinyaller ve müspet doneler de var." değerlendirmesinde bulundu. Bazı turistler ise, yenilenip farklı bir güzelliğe büründürülen Palandöken'de tatil yapmanın mutluluk verici olduğunu, beklentinin çok üstünde bir hizmetle karşılandıklarını söyledi.

AA