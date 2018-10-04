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Palamut miktarında 10 kat artış

Denizlerde 1 Eylül'de başlayan av sezonunun ilk ayında Bandırma Balık Hali'ne gelen palamut miktarı geçen yılın aynı dönemine göre 14 bin çiftten 150 bin çifte çıktı.

Palamut miktarında 10 kat artış

Denizlerde 1 Eylül'de başlayan av sezonunun ilk ayında Bandırma Balık Hali'ne gelen palamut miktarı geçen yılın aynı dönemine göre 14 bin çiftten 150 bin çifte çıktı.

04 Ekim 2018 Perşembe 11:15
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Palamut miktarında 10 kat artış

Denizlerde av sezonunun başladığı geçen ay Bandırma Balık Hali'ne gelen palamut miktarı yaklaşık 10 kat artış göstererek 14 bin çiftten 150 bin çifte çıktı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Hali'ne eylülde gelen hamsi miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre 5 bin 300 kasadan 7 bin 500 kasaya yükseldi.

Aynı dönemler içinde gelen palamut miktarı ise yaklaşık 10 kat artış gösterdi. Geçen yıl eylülde 14 bin çift olarak kayıtlara geçen hale getirilen palamut miktarı, bu sene aynı dönemde 150 bin çifte çıktı. Bu balıkların 140 bin çiftini Karadeniz'e açılan balıkçılar getirdi.

Diğer balıkların miktarında ise azalma oldu. Sardalya 18 binden 6 bin kasaya, istavrit 3 bin 200'den bin 300 kasaya gerilerken, eylülde hale uskumru gelmedi. Geçen yıl aynı ayda hale 3 bin 300 kasa uskumru getirilmişti.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, su ürünleri avcılığının 1 Eylül itibarıyla başladığını anımsatarak, bir aylık verilere göre balıkçıların genel anlamda geçen yıldan daha iyi durumda olduğunu söyledi.

Türkiye ortalaması anlamında avlanan balık miktarında geçen yılın eylül ayına göre artış olduğunun görüldüğünü dile getiren Sarı, Ege ve Karadeniz balıkçısı mutluyken, Marmara Denizi'ne açılanların umduğunu pek bulamadığını ifade etti.

Marmara Denizi'nden neredeyse hiç balık çıkmadığını anlatan Sarı, "Bandırma Su Ürünleri Hali'ndeki tezgahlarda sadece palamut ve çiftlik balıkları vardı. Diğer balıkların çok az geldiğini söylediler. Eylül'de Bandırma Hali'ne gelen palamut miktarı geçen yılın 10 katı. Geçen yıl eylülde 14 bin çift palamut girmiş hale, bu yıl 150 bin çift olmuş. Hale giren 150 bin çift palamudun neredeyse tamamı Karadeniz'den gelmiş. Sadece 10 bin çifti Marmara'dan avlanmış olarak gözüküyor. Sardalya ve hamside de durum aynı." dedi.

Balıklar Marmara Denizi'nin soğumasını bekliyor

Marmara Denizi'nin Karadeniz'den gelen göç balıklarının kışı geçirdikleri bir alan olduğunu aktaran Sarı, şunları kaydetti:

"Avlanan türlerimiz ne bizim? Palamut, lüfer, hamsi, istavrit, barbunya, tekir ve mezgit gibi türler. Bu türler bizim ülkemizde esas itibarıyla nerede avlanıyor? Karadeniz'de. Marmara'ya ne diye geliyorlar ? Bunlar yazı Karadeniz'de geçiriyorlar. Karadeniz'de besi daha bol. Kış aylarında Karadeniz soğuyunca, sürüler halinde Marmara'ya iniyorlar. Şu anda Marmara'nın sıcaklığı 26 derece civarında, geçen yıl bu rakam 22 derece civarındaydı. Yani 4 derece daha sıcak. Bu havada, bu sıcaklıkta balığın Marmara'ya girmesini bekleyemeyiz. 15 Kasım'a kadar eğer Marmara Denizi soğursa, Karadeniz'deki palamut, uskumru, lüfer gibi balıklar Marmara'ya girmeye başlarlar. Sıcaklıklar böyle devam ettiği sürece palamudu Marmara'da hiç göremeyebiliriz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Bandırma Balık HaliPalamut
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