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'Palamut bu sezon da yüz güldürecek'

1 Eylül'de sona erecek av yasağı öncesi çaparilere takılan ilk palamutlar balıkçıları yeni sezon öncesi umutlandırdı.

'Palamut bu sezon da yüz güldürecek'

1 Eylül'de sona erecek av yasağı öncesi çaparilere takılan ilk palamutlar balıkçıları yeni sezon öncesi umutlandırdı.

17 Ağustos 2017 Perşembe 13:48
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'Palamut bu sezon da yüz güldürecek'

Denizlerde 1 Eylül'de başlayacak av sezonu öncesi çaparilere takılan palamutlar balıkçıları yeni sezon için ümitlendirdi.

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, yaptığı açıklamada, 15 Ağustos tarihi itibarıyla çapari ile palamut avcılığının başladığını söyledi.

Küçük teknelerle denize açılan bazı balıkçıların çaparilerine sezonun ilk palamutlarının takıldığını belirten Bayrak, bunun sevindirici olduğunu ifade etti.

Geçen sezonunun, son yılların en bereketli palamut sezonu olduğunu dile getiren Bayrak, "İnşallah bu sezon da aynı bolluğu yaşarız." dedi.

Bayrak, şunları kaydetti:

"Palamudun bu sezon da bol olacağına dair balıkçılarımızdan güzel haberler alıyoruz. Çaparilere takılan palamutlar bölgemizde palamut olduğunu gösteriyor. Balıkçılarımızdan ricamız; daha küçük oldukları için fazla avlamasınlar. Özellikle dikkat etmemiz gereken konu budur. Çünkü erken avcılık yapılırsa palamut henüz büyümemişken tüketmiş oluruz. Balıklara büyümeleri için zaman tanımalıyız. İnşallah bu sezon da bol miktarda palamut avlayacağız. Hem vatandaşın hem de balıkçımızın yüzü gülecek."

Anahtar Kelimeler:
Ali BayrakPalamutPalamut Avcılığı
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