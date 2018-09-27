Palamut bolluğu sevindiriyor

Edirne Balık Pazarı'nda da tezgahları Karadeniz ve Marmara'dan çıkan palamutlar dolduruyor. Lezzetinin yanında sezonu olması dolayısıyla çeşit çeşit balıktan vatandaş en çok palamudu tercih ediyor.

Balıkçı Feridun Bistiren, yaptığı açıklamada, palamut sezonunun başladığını satışlarının çok iyi devam ettiğini söyledi.

Balık fiyatlarının ekonomik ve ucuz olduğunu belirten Bistiren, "İğneada'nın palamutlarını tanesini ortalama 15 liradan satıyoruz. 850-900 gram civarında bir tanesi. 15 liradan ucuz olmaz bundan sonra zaten. Havalar da bozuyor. Palamutun son dönemleri. Bu ayın sonuna kadar devam eder. Bundan sonra kaçar gider. Vatandaşların özellikle palamut tercih ediyor. Balık fiyatları da iyi aslında. Hamsi ve istavrit kilosu 20 lira, levrek ve çipura kilosu 30-35 lira, palamutun tanesi de 15 liradan gidiyor." diye konuştu.

Edirnelilerin yanı sıra Bulgaristan ve Yunanistan'dan günübirlik gelen turistlerin de balık aldığını anlatan Bistiren, balıkçıların yeni sezonda mutlu olduğunu dile getirdi.

Tezgahların gözdesi

Balıkçı Hamza Köksoy da denizlerden bol palamut çıktığını ifade etti.

Vatandaşların da balıkçıların da balık fiyatlarından memnun olduğunu dile getiren Köksoy, "Tabii şu an palamut mevsimi. Satışlar güzel. Palamut havaların daha da soğumasıyla yağlanır ve büyür. Palamut boy boy tanesini 15, 17,5 yada 20 liraya satıyoruz. Palamut tam yenilecek kıvama geldi. Fiyatları da ekonomik." dedi.

Vatandaşlardan Yılmaz Solak, palamut balığının lezzetli olduğunu belirtti. Fiyatların da uygun olduğunu aktaran Solak, "Her sezon başladığında ilk olarak gözümüz palamudu arıyor. Haftada en az iki gün balık tüketmeye dikkat ediyorum ve herkese tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan İbrahim Sözalan da ailecek balık tüketmeyi sevdiklerini ve mevsimine göre her balığın lezzetli olduğunu kaydetti.