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Palamut balıkçıların yüzünü güldürdü

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde denize açılan balıkçıların yüzü bol miktarda avladıkları palamutla güldü.

Palamut balıkçıların yüzünü güldürdü

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde denize açılan balıkçıların yüzü bol miktarda avladıkları palamutla güldü.

30 Eylül 2018 Pazar 15:47
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Palamut balıkçıların yüzünü güldürdü

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, küçük tekneleriyle Karadeniz'e açılan kıyı balıkçıları avladıkları bol miktarda palamutla limana dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Balıkçıların avladığı palamutlar, Alaplı Çayı'ndaki küçük limana getirilerek kasalara konulup tanesi 10 liradan satılıyor.

Balıkçı Emin Keskin, yaptığı açıklamada, sezonun başladığı günden bu yana Karadeniz'de bol miktarda palamut avlandıklarını söyledi.

İlçedeki küçük tekneleri ve sandallarıyla Karadeniz'e açılan balıkçıların yüzünün palamutla güldüğünü belirten Keskin, şöyle konuştu:

"Av sezonunun başladığı 1 Eylül'den itibaren Karadeniz'de bolca palamut avlanıyor. Denize açılan küçük tekneler dönüşte mutlaka kasalar dolusu palamutla dönüyor. Alaplı Çayı içinde bulunan küçük liman, kıyı balıkçılığı yapan balıkçıların sevkiyat alanı oldu. Buraya bol miktarda palamutla dönen balıkçılar kasalara doldurarak iç bölgelere satıyor. Limana gelecek tekneleri sabah erken saatte ve akşam üstü bekleyen onlarca vatandaşlar, tanesi 10 liradan palamut almak için balıkçıların yolunu gözlüyor. 20 yıldır balıkçılık yapıyorum, bu sezon palamut bizi de vatandaşları sevindirdi."

Balık satın almak için limana gelen Mehmet Öztürk de sabah saatlerinden itibaren balıkçıların yolunu gözlediğini ifade ederek, "Çaydaki limana geldiklerinde birkaç tane palamut alırım. Sabah akşam burası dolu olur." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ZonguldakPalamut
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