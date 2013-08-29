İSTANBUL
Gezi Parkı olayları sırasında Taksim'de izinsiz gösteri yapan gruptakilere palayla saldıran Sabri Çelebi, gözaltına alındı.
Fas'tan döndükten sonra gözaltına alınan Sabri Çelebi, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.
Çelebi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Gezi Parkı olayları sırasında Taksim'de izinsiz gösteri yapan gruptakilere palayla saldırdığı gerekçesiyle hakkında 27 yıla kadar hapis cezası istenen Sabri Çelebi, bir süredir Fas'ta bulunuyordu.
AA
Son Güncelleme: 29.08.2013 16:40