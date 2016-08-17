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Paksoy gözaltına alındı

FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladıkları iddiasıyla düzenlenen operasyon kapsamında İhlas Holding Üst Yöneticisi Cahit Paksoy gözaltına alındı.

Paksoy gözaltına alındı

FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladıkları iddiasıyla düzenlenen operasyon kapsamında İhlas Holding Üst Yöneticisi Cahit Paksoy gözaltına alındı.

17 Ağustos 2016 Çarşamba 14:16
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Paksoy gözaltına alındı

 Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgüte maddi destek sağladıkları iddiasıyla Akfa Holding ve 44 alt şirketi ile Yeni Mağazacılık AŞ'ye (A-101) düzenlenen operasyonda, 97 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada dün gözaltına alınan 84 kişinin emniyetteki işlemleri sürerken, hakkında gözaltı kararı bulunan 13 kişi daha yakalandı.

Gözaltına alınanlar arasında bir dönem Akfa Holding'de görev yaptığı öğrenilen İhlas Holding Üst Yöneticisi Cahit Paksoy'un da bulunduğu bildirildi.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 7'si yurt dışındaki 23 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladığı iddiasıyla Akfa Holding ve 44 alt şirketi ile Yeni Mağazacılık AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında şirket yöneticilerinin de bulunduğu 120 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınmıştı.

Başsavcılığın talimatıyla Akfa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aktaş'ın da arasında bulunduğu 84 kişi gözaltına alınırken, Akfa Holding ve 44 alt şirketi ile A-101 marketler zincirinde arama, el koyma işlemi başlatılmıştı.

İhlas Holding'ten açıklama

İhlas Holding AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, Cahit Paksoy'un şirketle ilgili bir nedenden dolayı gözaltına alınmadığı ifade edilerek, "Cahit Paksoy şirketimizde 18.04.2016 tarihinde çalışmaya başlamıştır ve haberdeki iddia da bu dönemi kapsamamaktadır." denildi.

AA

Son Güncelleme: 17.08.2016 14:17
Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüAkfa Holdingİhlas Holding AŞ
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