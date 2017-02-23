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Pakistan Başbakanı Şerif: Türkiye'nin düşmanları Pakistan'ın düşmanlarıdır

Pakistan Başbakanı Şerif, "Türkiye'nin düşmanlarının Pakistan'ın düşmanları olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum. Türkiye'nin terörle mücadelesine destek veriyoruz." dedi.

Pakistan Başbakanı Şerif: Türkiye'nin düşmanları Pakistan'ın düşmanlarıdır

Pakistan Başbakanı Şerif, "Türkiye'nin düşmanlarının Pakistan'ın düşmanları olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum. Türkiye'nin terörle mücadelesine destek veriyoruz." dedi.

23 Şubat 2017 Perşembe 17:22
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Pakistan Başbakanı Şerif: Türkiye'nin düşmanları Pakistan'ın düşmanlarıdır

ANKARA

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Türkiye'nin düşmanlarının Pakistan'ın düşmanları olduğunu belirterek, "Türkiye'nin terörle mücadelesine destek veriyoruz." dedi.

Resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Pakistan Başbakanı Şerif, Çankaya Köşkü'nde, Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya geldi ve heyetlerarası görüşmelere katıldı. Şerif ve Yıldırım, daha sonra 5'incisi düzenlenen Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na geçti. Toplantının ardından iki lider basın toplantısı düzenledi.

Şerif, konuşmasına, "İkinci evi" olarak nitelediği Türkiye'ye gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek başladı.

Pakistan'ın, Türkiye ile olan dayanışmasının bir kez daha altını çizen Şerif, "Türkiye'de 15 Temmuz'da yapılan hain darbe girişimine karşı Türkiye ile dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum." dedi.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit olanları rahmetle anarak yaralılara şifa dileyen Şerif, Türkiye ve Türk halkının 15 Temmuz gecesi çok büyük fedakarlık gösterdiğine dikkati çekti.

Halkın tanklara karşı sokağa çıkarak demokrasiyi savunmak için büyük bir mücadele verdiğini vurgulayan Şerif, "Bu, altın harflerle tarihe yazılacaktır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, dünyayı, bu darbe girişiminin arkasında bulunan yasadışı örgüte karşı uyandırdığına dikkati çeken Şerif, şunları kaydetti:

"Pakistan da aynı şekilde bu mücadeleye destek vermektedir. Türkiye'nin düşmanlarının Pakistan'ın düşmanları olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum. Türkiye'nin terörle mücadelesine destek veriyoruz. Türkiye'nin, bu tür hain ve korkakça girişimlere meydan vermeyeceğini biliyoruz. Türkiye, Türk liderliği ve güvenliğine karşı yapılan saldırılara karşı gelerek güçlü şekilde duracağını biliyoruz. Türkiye, barış, refah ve gelişme yoluna boyuna devam edecektir. Türkiye'nin bu vizyonu, karizmatik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği yol çerçevesindedir."

Son dönemde ülkesinin de Sufi merkezine yapılan terör saldırılarına tanık olduğunu anımsatan Şerif, terörle mücadele etmeye kararlı olduklarını söyledi.

İki ülkeden İslamofobi'ye karşı birlikte mücadele

Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın son derece verimli geçtiğini belirten Şerif, karşılıklı müzakereler çerçevesinde, iki ülke arasında ilişkileri daha da güçlendirerek stratejik ortaklığa dönüştürmeyi hedeflediklerini anlattı.

Taraflar arasındaki iş birliğinin siyasi, ekonomik, yatırım, enerji, güvenlik, iletişim, eğitim, kültür ve turizm alanlarında devam ettiğini dile getiren Şerif, bu iş birliğinin niteliğinin giderek geliştiğini ifade etti.

Şerif, bu yıl, Türkiye ile Pakistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 70 . yılı olduğunu da hatırlattı.

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye ile Pakistan dünyada stratejik konumda olan farklı zorluklar ve çoklu tehditlerle karşı karşıya olan iki önemli ülke. Özellikle bölgemizdeki güvenlik çerçevesinde ekonomik kalkınma, refah, barış ve istikrar girişimlerimiz devam etmektedir. Türkiye tarafından her zaman Keşmir ihtilafı konusunda desteklendiğimizi, takdirle karşıladığımızı belirtmek istiyorum. Aynı şekilde, Türkiye'nin stratejik istikrar konusunda Güney Asya'da stratejik istikrar konusundaki kararlılığına teşekkür etmek istiyoruz. Bizim barışçıl komşuluk politikaları çerçevesinde Pakistan'ın komşularıyla, özellikle Hindistan ile olan ilişkilerinin bu çerçevede yürütülmesine önem verdiğimizi belirtmek istiyoruz."

Pakistan olarak Türkiye ile büyüyen İslamofobi'ye karşı birlikte mücadele verebileceklerini dile getiren Şerif, Pakistan'ın, Türkiye ile ortaklığına büyük önem verdiğini, vazgeçilmez partnerler olarak iki ülkenin hem bölgesel hem de dünyadaki barış ve refahın gelişmesine destek vermeye devam edeceğini anlattı.

Şerif, birlikte daha iyi ve güvenli dünyanın gelişmesine katkı sunmayı sürdüreceklerini kaydetti. Başbakan Binali Yıldırım'ı en kısa zamanda Pakistan'da ağırlamaktan mutluluk duyacağını dile getiren Şerif, konuşmasını "Çok Yaşa Pakistan Çok Yaşa Türkiye" cümlesiyle bitirdi.

Muahbir: Sultan Çoğalan

AA

Anahtar Kelimeler:
ŞerifPakistanBaşbakanTürkiye
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