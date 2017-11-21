‘’Özgüvenin azı da zarar çoğu da’’

Boğaziçi Üniversitesi, özgüven konusunda önemli bir konferansa ev sahipliği yaptı. Çocukların diğer gelişimleri gibi özgüven gelişiminin de sağlıklı ve dengede olması gerektiğine dikkat çeken uzmanlar Boğaziçi’nden uyardı: ‘’Azı da zarar çoğu da’’

BÜMED MEÇ Eğitim Konferansları serisinin ikincisi ‘Özgüven Dengesi’ Konferansı, eğitim biliminin öncü isimlerini biraraya getirdi. 18 Kasım Cumartesi günü, Güney Kampüs Albert Long Hall'de(Saatli Bina) gerçekleşen ve açılış konuşmasını Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Kızıltepe’nin yaptığı konferansta, özgüven konusu tüm yönleriyle masaya yatırıldı..

Açılış konuşmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatoş Erkman, ebeveyn tutumlarının özgüven gelişimine etkisini değerlendirirken çocukların bu dünya ile sağlıklı bir şekilde baş edebilmeleri için yapılması gerekenleri de anlattı.

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ozana Ural, çocuk yetiştirmede anne-baba ve çocuk dengesinin önemine dikkat çektiği konuşmasında ilesiyle güvenli, sağlıklı bağ geliştiren çocukların özelliklerini sıraladı.

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Uzun ise, bilinçli yaşama sanatı olarak adlandırılan ve tüm dünyada önem kazanmış bir yaklaşım olan Mindfulness (farkındalık) ile Özgüven İlişkisini değerlendirdi. Öz şefkat yoluyla benlik saygısının güçlenmesine ilişkin bazı uygulamalar da sundu.

Konferans, moderatörlüğünü Prof. Dr. Zeynep Kızıltepe’nin yaptığı, ’Boğaziçi Üniversitesi kısmi zamanlı öğretim üyesi Dr. Nevin Dölek, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Z. Hande Sart, BÜMED MEÇ sınıf öğretmenlerinden Pınar Durmaz ile öğrenci velisi Akın Tek'in konuşmacı olarak yer aldığı ve ‘'Özgüven patlaması mı, özgüven gelişmesi mi? sorusuna yanıt aranan bir panelle sona erdi.