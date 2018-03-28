Özgürlükçü Demokrasi gazetesine yönelik soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin terör örgütü PKK ile iltisakı bulunduğu gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında gazete çalışanlarının da bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca Özgürlükçü Demokrasi gazetesine yönelik terör örgütü iltisakı gerekçesiyle başlatılan soruşturma çerçevesinde, polis ekipleri gazeteye operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında gazete ve matbaa çalışanlarının da bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı.

Savcılığın talebi üzerine alınan arama ve el koyma kararı kapsamında emniyet güçlerinin gazete ve matbaada arama yaptıkları kaydedildi.

Şüpheliler hakkında, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarından işlem yapılacağı belirtildi.

Ayrıca soruşturma kapsamında, yine savcılığın talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliği'nce gazeteye ve matbaaya kayyum atandığı öğrenildi.

Gazete kupürleri de soruşturma dosyasında

Soruşturma dosyasında, terör örgütünün propagandasına ilişkin haber kupürleri de yer aldı. Gazetede yer alan haberlerde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de ''işgalci'' olarak gösterildiği, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Afrin'de sivilleri katlettiği'' gibi terör örgütünün amacına ve ideolojisine yönelik ifadelerin yer aldığı aktarıldı.