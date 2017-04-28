BAYAMER, bağımsız bir hayatı seçmek isteyenlere ücretsiz yardım eden bir danışma merkezidir. Amacımız bağımlılıkla ilgili konularda psikolojik ve sosyal destek vermektedir. Bağımlılıkla ilgili sorun yaşayan 15 yaş üstü olan kişilere yönelik danışmanlık hizmeti veriyoruz. Ayrıca, bağımlılık sorunu olan kişilerin ebeveynleri, eşleri ve çocuklarına da destek veriyoruz. Kişinin bağımlı olup olmadığını ve bir risk varsa yapılması gerekenleri saptıyoruz. İyileştikten sonra tekrar eski alışkanlıklarına geri dönmemek için gerekli becerileri kazandırıyoruz. Bağımlılığa yol açan ruhsal sorunları çözümlemeye çalışıyoruz. Kişinin yaşamını düzenlemesine ve böylece bağımlılıktan uzak durmasını sağlamaya çalışıyoruz.Aile içi sorunları ve ilişkileri düzenliyoruz.Bireyin topluma uyumunu sağlamak için gerekli sosyal desteği veriyoruz.

Ayrıca Ailelere ve gençlere yönelik bağımlılıklar hakkında bilgilendirme yapmak, motivasyon kazandırmak, sağlıklı kalabilme yollarını öğretmek, bireylerin duygularını tanıması ve tanımlanmasını sağlamak, duygu ve düşüncelerle başa çıkmak, ve bireylere beceri kazandırmak (öfkeyi tanımak, öfkeyle başa çıkmak, stresle başa çıkmak, iletişim becerileri, sorun çözme becerileri, aile ilişkileri) amacıyla merkezimizde ailelere ve bireylere yönelik grup terapileri düzenlemekteyiz. Aynı amaçlar doğrultusunda okullarda seminerler düzenlenmekteyiz. Şeklinde konuşan OKUTAN; Merkezimizin kurulumundan bu güne kadar 239 bireysel başvuru, 192 aile başvurusunun yapıldığı merkeze toplam 431 başvuru alınmış olup bu bireylerle 8 -12 seanslık psikoterapi seanları yürütülmüştür şeklinde konuştu.





Desteğini Sayın Belediye başkanımız Temel Karadeniz’den alarak çıktığımız bu yolda bağımlılıktan uzak özgür bir nesil, özgür bir Küçükçekmece için mücadeleye devam diyerek sonlandırdı….





Haber: Zafer Toprak