Özgen: ''Hakemin ortaya çıkardığı karar şike kararıdır."

KESK Başkanı Lami Özgen, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun memur maaşlarına ilişkin kararına yönelik ''Hakemin ortaya çıkardığı karar şike kararıdır. Bizim tarafımızdan kabul edilmeyecektir'' dedi.

Özgen, KESK tarafından Devlet Personel Başkanlığı önünde düzenlenen eylemde, 30 Nisan'da başlayıp bugüne kadar devam eden toplu sözleşme görüşmelerinin iflas ettiğini savundu.

Beş gündür devam eden Kamu Görevlileri Hakem Kurulu toplantısında kurulun bileşeni itibarıyla gerekli iradeye sahip olmadığını gördüklerini ifade eden Özgen, şunları söyledi:

''Aynen bize şunu ifade ediyorlar: 'Hükümetin teklifleri dışındaki diğer teklifleri değerlendirme ve karar alma yetkisine sahip değiliz.' Bu irade siyasal hükümetin göstermesi gereken iradedir. Buradan hareketle Kurul'un bugün verdiği karar toplu sözleşme masasında hükümete kamu çalışanlarına yaklaştığı yarımlık ya da buçukluk yaklaşımı Hakem Kurulu tarafından da gösterilmiştir. Bu karar bizim için kabul edilebilir bir karar değildir. Yani yüzde 4 4 kamu çalışanlarının ekonomik ihtiyaçlarını karşılayan bir oran değildir. Aynı zamanda Hakem Kurulu hükümetin gölgesi altında, hükümetin inisiyatifi altında bir tutum geliştirmiştir. Bu da şunu gösteriyor; toplu sözleşme sürecinde hükümetin bize dayatmak istediği tutum hakem kararıyla dayatılmıştır.''

Sendika olarak bugünkü görüşmeye üç konfederasyonun da katılmaması gerektiğini söylediklerini hatırlatan Özgen, saat 15.00'te Memur-Sen'in katılma kararının ardından kendilerinin de katılma kararı aldıklarını kaydetti.

Toplantıda çoğunluk esasına dayalı alınan kararların kendileri tarafından reddedildiğini bildiren Özgen, o kararların hepsine şerh koyacaklarını söyledi. Kamu çalışanlarının 23 Mayıs'ta ortaya koyduğu iradenin Hakem Kurulu tarafından da görmezlikten gelindiğini ileri süren Özgen, şunları kaydetti:

''Her ne kadar görmezlikten gelinse dahi biz KESK olarak kamu çalışanlarının taleplerine uygun bir şekilde, süreç içinde koymamız gereken tutumu ortaya koyduk. Bizim reddettiğimiz yaklaşım Hakem Kurulu tarafından göstermelik bir şekilde bir oyuna dönüştürülerek oy çokluğu esasına dayalı olarak bize zorla kabul ettirilmek isteniyor. Böylelikle hakemin ortaya çıkardığı karar şike kararıdır. Bizim tarafımızdan kabul edilmeyecektir. Hükümet buna sığınmasın. Hükümetin Hakem Kurulu'nu bu şekilde şekillenmesini sağlamaya çalıştığını biz biliyoruz. KESK olarak karar ne olursa olsun bundan sonraki süreçte buna karşı pratik eylem tutumlarımızı sürdüreceğiz. Aynı zamanda hükümetin çoğunluğa dayalı olarak çıkardığı bu yasaya karşı da mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu yasayla bize dayatılan ilk toplu sözleşme böylelikle kendiliğinden ortadan kalkmıştır. Yani ortada bir toplu sözleşme sistemi yok. Hükümet tarafından kamu çalışanlarına dayatılan bir oyun vardır. Bu oyun ortaya çıkmıştır. Bundan sonra bütün konfederasyonlara düşen, ortak hareket edip kamu çalışanlarının lehine bu yasayı en kısa zamanda değiştirmek ve gerçek anlamda bir toplu sözleşme sistemini hayata geçirmektir.''

Hükümet aleyhtarı sloganlar da atan sendika üyeleri daha sonra dağıldı.