Özel yetenekli 5 bin 371 öğrenci kayıt yaptıracak

ANKARA

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Bilim ve Sanat Merkezleri'ne (BİLSEM) gidecek özel yetenekli öğrencilerin tespiti amacıyla Türkiye genelinde ilk kez düzenlenen merkezi sınavın sonuçları açıklandı. BİLSEM Öğrenci Seçme Sınavı'na katılan toplam 228 bin 152 öğrenciden 5 bin 371'i, 2015-2016 eğitim öğretim yılında BİLSEM'lere kayıt yaptırabilecek.

MEB'in internet sitesinden açıklanan sonuçlara göre, genel yetenek alanında 130, resim ve müzik alanında ise 90 ve üzeri puan alan öğrenciler BİLSEM’lere yerleşmeye hak kazandı.

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22 Mart 2015'te yapılan BİLSEM Öğrenci Seçme Sınavı'na 228 bin 152 öğrencinin katıldığını ve toplam 5 bin 371 öğrencinin 2015-2016 eğitim öğretim yılında BİLSEM'lere kayıt yaptırmaya hak kazandığını bildirdi.

Merkezi sınavın, Türkiye ortalaması üzerinden değerlendirildiğini aktaran Güngör, sınavda 2'inci sınıflar için 150 puan ve üzeri, 3'üncü sınıflar için 187,5 puan ve üzeri, 4'üncü sınıflar için de 192 puan ve üzerinin değerlendirmeye alındığını belirtti.

Güngör, merkezi sınav sonucunda, genel zihinsel alanda başarılı olan ve bireysel incelemeye alınan 14 bin 187 öğrenciden 2 bin 607, müzik alanında bireysel incelemeye alınan 25 bin 698 öğrenciden bin 368, resim alanında bireysel incelemeye alınan 54 bin 432 öğrenciden bin 396'sı olmak üzere toplam 5 bin 371 öğrencinin 2015-2016 eğitim öğretim yılında BİLSEM'lere kayıt yaptırabileceğini belirtti.

Güngör, 2015-2016 eğitim öğretim yılında BİLSEM'lere devam edecek öğrenci sayısının, geçen yıllarla birlikte toplam 19 bin 761 olacağını açıkladı.

Yerleştirme işlemlerinde genel yetenek testinde 130 ve üzeri zeka bölümü puanı alanlar ile resim ve müzik tanılamasından 90 puan ve üzeri puan alanların BİLSEM'e yerleşmeye hak kazandığını kaydeden Güngör, Türkiye genelinde 67 ilde 77 BİLSEM'in bulunduğunu sözlerine ekledi.