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Özel yazılımlı pos cihazlarıyla kartları kopyalamışlar

Bursa merkezli 13 ilde eş zamanlı düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda, 34 şüpheli gözaltına alındı.

Özel yazılımlı pos cihazlarıyla kartları kopyalamışlar

Bursa merkezli 13 ilde eş zamanlı düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda, 34 şüpheli gözaltına alındı.

11 Ekim 2018 Perşembe 13:04
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Özel yazılımlı pos cihazlarıyla kartları kopyalamışlar

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", örgüt faaliyetleri kapsamında "nitelikli dolandırıcılık yapmak" ve "sahte evrak düzenlemek" suçlarıyla ilgili tespit edilen örgüt yöneticilerinin ve üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı.

20 milyar dolar haksız kazanç sağlamışlar

Bu kapsamda, Bursa merkezli İstanbul, Ankara, Ordu, Kırıkkale, Şanlıurfa, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Konya, Sivas, Adana ve Aksaray'da sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 34 şüpheli yakalandı. Zanlılar, Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne getirilecek.

Şüphelilerin 25 dolandırıcılık girişimi ekipler tarafından engellendi. Farklı illerde dolandırılan en az 70 müştekinin bulunduğu belirlenirken, şüphelilerin bu yollarla 20 milyon lira civarında haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Özel yazılımlı pos cihazıyla kartları kopyalamışlar

Kendilerini polis, asker, savcı, banka veya kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şüphelilerin, sahte kimlik, pasaport veya sürücü belgesi çıkartarak, cep telefonunun SIM kartını yenilemek suretiyle hesaplardaki paraları anlaşmalı yüzde 20 komisyonla çalışan hesapçılara gönderdikleri saptandı.

İnternet üzerinden "mail order" sistemini kullanarak yurt dışı bağlantılı dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen zanlıların, Rusya'dan alınan özel yazılımlı pos cihazlarını alışveriş merkezi, cafe gibi yerlerde kullandırılıp kişilerin kartlarını kopyaladıkları belirlendi.

Sahte site kurarak dolandırıcılık yaptıkları da saptanan şüphelilerin, internet üzerinden otel rezervasyonu gerçekleştiren kişilerin hesaplarını boşalttıkları tespit edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bursa Cumhuriyet BaşsavcılığıPos CihazlarıEş Zamanlı Operasyon
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