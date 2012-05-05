Özel sektör UUİ'ye sefer yapacak

Özel sektörün Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) ilk seferinin 19 Mayıs'ta yapılacağı açıklandı.

Amerikan SpaceX şirketinden yapılan açıklamada, Dragon uzay aracının Falcon 9 roketiyle 19 Mayıs'ta fırlatılmasının planlandığı belirtildi.

Şirket, fırlatmayı 7 Mayıs için planlamış, ancak fırlatma ek yazılım denemeleri için ertelenmişti.

California'daki Hawthorne'da kurulu SpaceX (Space Exploration Technologies Corp.) şirketi, uzay istasyonuna 12 kargo seferi için 1,6 milyar dolar, merkezi Virginia'daki Dulles'te bulunan Orbital Sciences şirketi de UUİ'ye 8 ticari sefer için 1,9 milyar dolarlık sözleşme imzalamıştı.

Amerikan uzay mekiklerinin geçen yıl sonunda emekliye ayrılmasıyla, uzay istasyonuna yapılacak ticari ikmal seferleri büyük önem kazandı.



