Özel okulların kayıt takvimi iptal edildi

İSTANBUL - Türkiye Özel Okullar Derneği, soru iptali talebiyle açılan dava nedeniyle TEOG Yerleştirmeye Esas Puanı'nın açıklanmaması üzerine özel okullar için ilan edilen kayıt takviminin iptal edildiğini bildirdi.



Dernekten yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı'nca, soru iptali talebiyle açılan dava sonuçlanmadığı için TEOG Yerleştirmeye Esas Puanı'nın resmi olarak açıklanamadığı kaydedildi.



Özel okullar için şu ana kadar ilan edilen kayıt takvimlerinin bu nedenle iptal edilmek zorunda kalındığı belirtilen açıklamada, "Gerek duyan özel okullar yaptıkları ön kayıtlarını, puanların değişmesi ihtimaline karşı yeniden hesaplanmak kaydıyla geçerli kabul edecek ve resmi açıklamadan sonra tekrar hesaplama yapmak koşuluyla ön kayıtlarına devam edecektir. Gerek duyan özel okullar, Yerleştirmeye Esas Puan resmen açıklanana kadar yapılan ön kayıtlarını iptal etmiş ve kayıt sistemlerini durdurmuştur" denildi.



Açıklamada, Yerleştirmeye Esas Puanlar'ın 26 Haziran Cuma akşamına kadar açıklanması durumunda özel okulların 27–28 Haziran'da ön kayıt yapacağı veya yapmaya devam edeceği ifade edilerek, bu durumda özel okulların, 29-30 Haziran'da kesin kayıt yapacağı ve 1-5 Temmuz arasında serbest kayıt sistemine geçeceği kaydedildi.



Özel okulların kayıt kurallarını ve kayıt takvimlerini, kendi resmi web sitelerinde ve okullarında velilerin görebileceği bir yerde ilan edeceği belirtilen açıklamada, Yerleştirmeye Esas Puanların daha geç bir tarihte açıklanması durumunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirleyeceği yeni takvime göre özel okulların yeni kayıt takviminin de kamuoyuna duyurulacağı bildirildi.

