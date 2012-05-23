Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.935
DOLAR
3.8441
STERLİN
5.3425
EURO
4.7351
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Özel okullar ücretlerini 4+4+4'e uyarladı

Özel okullar gelecek eğitim öğretim yılı ücretlerini belirledi.

Özel okullar ücretlerini 4+4+4'e uyarladı

Özel okullar gelecek eğitim öğretim yılı ücretlerini belirledi.

23 Mayıs 2012 Çarşamba 11:31
566 Okunma
Özel okullar ücretlerini 4+4+4'e uyarladı

Özel okullar, gelecek yıl öğrencilerden alacakları eğitim ücretlerine zam yaptı. Ankara'daki özel okulların zam oranı yüzde 8-20 arasında değişiyor.
Mevzuata göre, özel öğretim kurumlarının 2012-2013 eğitim öğretim yılı ücretini 31 Mayıs 2012 tarihine kadar açıklamaları gerekiyor. Gerek ilanlarla, gerek internet siteleri üzerinden fiyatlarını velilere duyuran özel okullar, genellikle yıllık enflasyon oranı 11,14'ün üzerinde fiyat belirledi.
Özel okulların bazıları ücretlerini, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacak ve eğitimi 4+4+4 olarak kademelendiren 12 yıllık zorunlu eğitime göre belirlerken, bazı okullar ise mevcut 8 yıllık ilköğretim ve 4 yıllık lise eğitimine göre ücretlerini ilan etti.
Okulların ücret ilanlarındaki bu farklılığın yeni uygulamadan ve bazı okulların ise ücretlerini ilköğretime ilişkin yasa değişikliğinin kabulünden önce belirlemelerinden kaynaklandığı belirtiliyor.
Ankara'da özel ilköğretim okullarının fiyatları 10-18 bin, liselerin fiyatları ise 14-19 bin TL arasında değişiyor.

AA

Son Güncelleme: 23.05.2012 07:20
Anahtar Kelimeler:
Özel Okullar ücretlerini 4+4+4e Uyarladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ