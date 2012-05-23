Özel okullar ücretlerini 4+4+4'e uyarladı

Özel okullar, gelecek yıl öğrencilerden alacakları eğitim ücretlerine zam yaptı. Ankara'daki özel okulların zam oranı yüzde 8-20 arasında değişiyor.

Mevzuata göre, özel öğretim kurumlarının 2012-2013 eğitim öğretim yılı ücretini 31 Mayıs 2012 tarihine kadar açıklamaları gerekiyor. Gerek ilanlarla, gerek internet siteleri üzerinden fiyatlarını velilere duyuran özel okullar, genellikle yıllık enflasyon oranı 11,14'ün üzerinde fiyat belirledi.

Özel okulların bazıları ücretlerini, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacak ve eğitimi 4+4+4 olarak kademelendiren 12 yıllık zorunlu eğitime göre belirlerken, bazı okullar ise mevcut 8 yıllık ilköğretim ve 4 yıllık lise eğitimine göre ücretlerini ilan etti.

Okulların ücret ilanlarındaki bu farklılığın yeni uygulamadan ve bazı okulların ise ücretlerini ilköğretime ilişkin yasa değişikliğinin kabulünden önce belirlemelerinden kaynaklandığı belirtiliyor.

Ankara'da özel ilköğretim okullarının fiyatları 10-18 bin, liselerin fiyatları ise 14-19 bin TL arasında değişiyor.



