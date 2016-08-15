Özel okul teşvik başvuruları 2 Eylül'e kadar alınacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2016-2017 eğitim öğretim yılı için özel okullara yönelik eğitim ve öğretim desteği başvuruları, bugünden itibaren 2 Eylül'e kadar alınacak.

2016-2017 eğitim öğretim yılında özel okullarda öğrenim gören ve görecek 75 bin öğrenciye ilk defa eğitim ile öğretim desteği verilecek. Daha önceki yıllarda destek almaya hak kazanan öğrencilerle birlikte 2016-2017 döneminde 340 bin öğrenci eğitim ve öğretim desteğinden faydalanmış olacak.

Okul öncesi eğitim kurumlarındaki 6 bin öğrenciye 2 bin 860 lira, ilkokuldaki 15 bin öğrenciye 3 bin 440 lira, ortaokuldaki 15 bin öğrenciye 4 bin lira, lisedeki 15 bin öğrenciye 4 bin lira ve temel lisedeki 24 bin öğrenciye de 3 bin 440 lira destek verilecek.

Önümüzdeki eğitim öğretim yılı için özel okulların ve öğrencilerin teşvik başvuruları, bugünden itibaren 2 Eylül'e kadar alınacak. Tercih işlemi yapmaya hak kazanan öğrenciler 5 Eylül'de ilan edilecek.

Yerleştirme sonuçları 20 Eylül'de ilan edilecek

Özel okullar MEBBİS modülü üzerinden, öğrenciler de kayıtlı bulundukları resmi ya da özel okullardan müracaatlarını yapabilecek. Eğitim ve öğretim desteği kapsamına alınan özel okulların listesi, başvuru takvimi içerisinde haftalık olarak Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün internet sayfasında ilan edilecek.

Eğitim öğretim desteğine hak kazanan öğrenciler, özel okul tercihlerini 6-19 Eylül'de yapacak. Yerleştirme sonuçları 20 Eylül'de ilan edilecek. Eğitim ve öğretim desteği hakkı kazanan öğrencilerin, yerleştiği özel okula 21-26 Eylül tarihleri arasında nakil ve kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Boş kalan kontenjanlar için ise aynı tercihler üzerinden 27 Eylül'de ek yerleştirme işlemi yapılacak.

Ek yerleştirme ve kayıtlar 27-30 Eylül'de yapılacak.