Eğitim alanında önemli düzenlemeleri içeren Milli Eğitim Bakanlığının (

MEB

) Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından hazırlıklarına hız verilen yönetmelikle, ruhsatını MEB'den almamış işletmelerin

öğrenci

barındırmasına izin verilmeyecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, yaptığı açıklamada, eğitim alanında önemli düzenlemeleri öngören Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsattı.

Köklü değişiklikleri öngören kanunun en dikkat çekici maddelerinden birinin de öğrenci yurtlarına ruhsat verme yetkisinin belediyelerden alınarak tamamen Milli Eğitim Bakanlığına verilmesini düzenleyen madde olduğuna işaret eden Şamlıoğlu, düzenlemede ayrıca "öğrenci yurtları" ibaresi yerine "öğrencilere barınma hizmetleri veren kurumlar" ifadesinin kullanılmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Şamlıoğlu, yapılan değişikliğin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yurtlara ilişkin mevcut yönetmeliğin kaldırılarak yerine Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği'nin yürürlüğe girmesi için çalışma yürüttüklerini anlattı.

Yeni yönetmelikte öğrencilere verilen barınma hizmetinin kalitesinde ciddi değişiklikler öngördüklerini bildiren Şamlıoğlu, şöyle devam etti:

"Öğrenci yurtları konusu hassasiyetle yaklaştığımız, üzerinde önemle durduğumuz meselelerimizden. Düzenleme daha Meclise gitmeden ortaokul, ortaöğretim okulları ve yükseköğrenim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere özel barınma hizmeti verecek yerlerin mevzuat çalışmalarını yürütmeye başlamıştık, şimdi de çalışmalarımızda sona geldik.

Burada barınma hizmeti tabirini özellikle tercih ettik, öğrenci yurdu ibaresini eksik bulduk, öğrenci apartı, öğrenci stüdyo dairesi ve öğrenci pansiyonlarını da ilave ettik. Bu kavramların hepsini tanımladık, hepsinin açılış şartlarını belirledik. Ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerinin barınma hizmetlerini sadece öğrenci yurtları ve öğrenci pansiyonları ile sınırlandırdık. Önceleri belediyelerden aldıkları ruhsatla açılan bu yerlerin denetimini, gözetimini her şeyiyle üzerimize aldık."

Yurtlarda yangın güvenliğine ilişkin önlemler

Şamlıoğlu, yeni düzenlemeye göre, yurt binalarının her yıl öğretim yılı başlamadan önce yangın güvenliği, elektrik tesisat güvenliği, ısınma sistemi güvenliği, su ve gaz tesisatı güvenliği hususlarında ilgili kuruluşlara kontrol ettirileceğini, kontrol raporlarının da denetlemeye yetkili olanlara sunulmak üzere kurumda muhafaza edileceğini bildirdi.

Kontrolleri yapan kuruluşlarca gerekli ve yeterli şartların kurumda olmadığının tespit edilmesi halinde ilgili raporun bir örneğinin kurumun bağlı olduğu milli eğitim müdürlüğüne gönderileceğini aktaran Şamlıoğlu, yeni düzenlemede yer alacak hususlara ilişkin şu bilgilleri verdi:

"İlgili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen bu raporlarda tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için valilikçe kuruma gerekli ikazlar yapılacak. Eksikliklerin giderilmemesi halinde kurumun ruhsatı iptal edilecek.

Kurum binalarında iç/dış duvar ile tavan döşemelerinde ahşap ve yanma özelliği yüksek malzemelerden yapılmış giydirmeler kullanılamayacak. Yangın merdivenleri ve kaçış yollarının kapıları yangına karşı dayanıklı malzemeden yapılacak. Acil çıkış kapıları dışarıdan açılamayan ancak içeriden kilitlenmeyen veya yangın ikazıyla otomatik olarak açılacak şekilde dizayn edilecek.

Kurumlarda yangın ikaz amacıyla duman ve ısıya duyarlı, gaz kaçaklarını algılayan sensörler, alarm sistemi ile otomatik söndürme sistemi bulunması zorunluluğu getirilecek. Bundan sonra ruhsatını Bakanlıktan almamış hiçbir işletme öğrenci barınma faaliyeti gösteremeyecek, her ne ad altında olursa olsun izinsiz öğrenci barınma hizmeti verdiğini tespit ettiğimiz yerleri kapatacağız."

AA