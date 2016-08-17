Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.498
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3518
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Özel harekatçılar KPSS şartı olmaksızın alınacak

Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere, en az lise veya dengi okul mezunlarından askerlik hizmetini tamamlamış olanlar, KPSS şartı aranmaksızın, mülakatla polis meslek eğitim merkezlerine alınabilecek.

Özel harekatçılar KPSS şartı olmaksızın alınacak

Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere, en az lise veya dengi okul mezunlarından askerlik hizmetini tamamlamış olanlar, KPSS şartı aranmaksızın, mülakatla polis meslek eğitim merkezlerine alınabilecek.

17 Ağustos 2016 Çarşamba 10:45
493 Okunma
Özel harekatçılar KPSS şartı olmaksızın alınacak

 Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere, en az lise veya dengi okul mezunlarından askerlik hizmetini tamamlamış olanlar, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmaksızın, mülakatla polis meslek eğitim merkezlerine alınabilecek.

Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. KHK'ya göre, özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere, en az lise veya dengi okul mezunlarından askerlik hizmetini tamamlamış olanlar, KPSS şartı aranmaksızın, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarıyla polis meslek eğitim merkezlerine alınabilecek.

Bu kişilerin, 28 yaşından gün almamış ve terhis tarihinden itibaren 36 aydan fazla süre geçmemiş olması gerekecek.

Öte yandan, 2006 sonrasında 5467, 5662 ve 5765 sayılı kanunlarla kurulan devlet üniversitelerinde görev yapan öğretim üyeleri, 75 yaşında emekli olabilecek. Bu uygulama, 31 Aralık 2020'ye kadar devam edecek.

AA

Son Güncelleme: 17.08.2016 10:48
Anahtar Kelimeler:
özel HarekatPolisKPSS
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ