Özel harekatçılar KPSS şartı olmaksızın alınacak

Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere, en az lise veya dengi okul mezunlarından askerlik hizmetini tamamlamış olanlar, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmaksızın, mülakatla polis meslek eğitim merkezlerine alınabilecek.

Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. KHK'ya göre, özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere, en az lise veya dengi okul mezunlarından askerlik hizmetini tamamlamış olanlar, KPSS şartı aranmaksızın, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarıyla polis meslek eğitim merkezlerine alınabilecek.

Bu kişilerin, 28 yaşından gün almamış ve terhis tarihinden itibaren 36 aydan fazla süre geçmemiş olması gerekecek.

Öte yandan, 2006 sonrasında 5467, 5662 ve 5765 sayılı kanunlarla kurulan devlet üniversitelerinde görev yapan öğretim üyeleri, 75 yaşında emekli olabilecek. Bu uygulama, 31 Aralık 2020'ye kadar devam edecek.