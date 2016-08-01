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Özel Harekat binasının onarımına katkı sağlamak istiyor

15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ’nün hedefi olan Gölbaşı Özel Hareket Daire Başkanlığının F16 uçakları tarafından vurulan binasının onarımına katkı vermek isteyen bir esnaf, BİMER üzerinden başvuruda bulundu.

Özel Harekat binasının onarımına katkı sağlamak istiyor

15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ’nün hedefi olan Gölbaşı Özel Hareket Daire Başkanlığının F16 uçakları tarafından vurulan binasının onarımına katkı vermek isteyen bir esnaf, BİMER üzerinden başvuruda bulundu.

01 Ağustos 2016 Pazartesi 11:47
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Özel Harekat binasının onarımına katkı sağlamak istiyor

 Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde F16’ların hedefi olan Özel Hareket Daire Başkanlığının onarımında iki çalışanı ile birlikte görev almak isteyen demir doğrama ustası Şahin Özdemir, Başbakanlık İletişim Merkezine (BİMER) başvurdu.

Gölbaşı Sanayi Sitesi’nde demir doğraması ustası olan Şahin Özdemir, BİMER’e gönderdiği mesajında, "Özel Harekat binamızın onarımında üzerime düşeni karşılık beklemeden yapmaya hazırım. Demir korkuluk, kapı, çatı bahçe duvarı gibi maddi gücümün yettiği kadarınca ücretsiz yapmaya talibim. Maddi gücümün yetmediği yerde ise iki çalışanımla birlikte inşaatta amelelik yaparım. Bir otomobilim bir kamyonetim ve atölyem her zaman emrinizdedir." ifadelerine yer verdi.

Açıklamalarda bulunan Özdemir, darbe girişiminin yaşandığı gece herkes gibi büyük bir endişe yaşadığını belirterek darbecilere karşı vatandaşlarla birlikte sokağa çıktıklarını söyledi.

Özel Harekat Daire Başkanlığının uçaklarla bombalanması nedeniyle büyük bir üzüntü duyduğunu dile getiren Özdemir, bunun üzerine saldırı sonrasında ortaya çıkan tahrip görüntülerinin silinmesi sürecinde görev almak için BİMER’e mesaj gönderdiğini söyledi.

"Özel Harekatın durumu beni derinden yaraladı. Her Türk evladının yaşadığı o yoğun duygularla bir şeyler yapmam gerekiyordu ve BİMER’e başvurdum." diyen Özdemir, şöyle devam etti:

"Biz bu toprakların öz çocuklarıyız. Bizim gidecek başka yerimiz yok. Cumhurbaşkanımızın çalışmalarıyla ülkemizin refah düzeyi arttı. Bunların bir gecede yok olup gideceğini içime sindiremedim. Üzerime düşen ne görev varsa her zaman için hazırım. BİMER’e yazdığım yazıda da bunu beyan ettim."

"12 Eylül’de kalan tecrübemiz en büyük silahımız oldu"

Gölbaşı Sanayi Kooperatifleri Başkanı Mehmet Aktay ise Özdemir’in davranışının bütün sanayi esnafının duygularına tercümanlık yaptığını söyledi.

BİMER başvurusunun duyulması üzerine sanayideki bütün esnafın emniyet binalarının onarılmasında görev almak istediklerini kendisine ilettiklerini anlatan Aktay, "Burada 23 kaynakçımız var. Hepsiyle görüştüm. Hepsi de istenildiği vakit görev almaya hazırlar. Onların bu talebini Şahin kardeşimiz dile getirdi." diye konuştu.

12 Eylül darbesine de şahitlik ettiğini belirten Aktay, darbelerin Türkiye’ye büyük zararlar verdiğini bildikleri için 15 Temmuz darbe girişiminde Gölbaşı’ndaki hayati öneme sahip kurumları korumak için sokaklara çıktıklarını söyledi. O gece cuntacılara karşı tek yürek olduklarını kaydeden Aktay, "Bizim silahımız vicdanımızdı, bizim silahımız 12 Eylül’den kalan tecrübemizdi. 12 Eylül’de ne olduğunu bu millet çok iyi gördü. Allah böyle bir acı daha göstermesin." diye konuştu.

BİMER yetkilileri Şahin Özdemir’in başvurusunu Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne yönlendirdi. İlçe Emniyet Müdürü Levent Alıcı da Özdemir’in tutumundan dolayı işyerini ziyarete ederek, kendisine teşekkür için Türk bayrağı verdi.

AA

Son Güncelleme: 01.08.2016 11:50
Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖÖzel Hareket Daire BaşkanlığıBİMER
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