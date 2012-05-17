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Özçelik Dışişleri Müşaviri

Dışişleri Bakanlığı birinci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Büyükelçi Murat Özçelik atandı.

Özçelik Dışişleri Müşaviri

Dışişleri Bakanlığı birinci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Büyükelçi Murat Özçelik atandı.

17 Mayıs 2012 Perşembe 08:55
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Özçelik Dışişleri Müşaviri

     Dışişleri, Kalkınma, Kültür ve Turizm, Maliye ile Milli Savunma bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
     Buna göre, Dışişleri Bakanlığı birinci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Büyükelçi Murat Özçelik atandı.  
     Kalkınma Bakanlığı Bakanlık Müşavirliğine Erol Çetin getirildi.
     Kültür ve Turizm Bakanlığı kadrolu Başmüfettişliklere, Müfettiş Emin Kaya ile Murat Koçak, kadrolu Müfettişliklere, Müfettiş Yardımcıları Vural Duman, Selman Fındıklı, Kevser Suntay ile Kutluhan İçöz'ün atanması uygun görüldü.
     Maliye Bakanlığı Gelir Politikaları Genel Müdür Yardımcılığına, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Vergi Başmüfettişi Hasan Aykın'ın ataması yapıldı.
     Milli Savunma Bakanlığı Askeri Yargıtay Üyeliğine, Jandarma Genel Komutanlığı Askeri Mahkeme Askeri Hakimliğinden, Hakim Yarbay Aslan Duru, Askeri Yargıtay Başsavcılığı Başsavcı Yardımcılığında Hakim Yarbay Kamil Sevimli'nin atanması kararlaştırıldı.

AA

Son Güncelleme: 17.05.2012 00:55
Anahtar Kelimeler:
Özçelik
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