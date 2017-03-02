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Özbizerdik 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Alaattin Çakıcı'nın üvey oğlu Onur Özbizerdik, sevgilisi olduğu belirtilen Melis Çakır'ı dövdüğü iddiasıyla yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Özbizerdik 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Alaattin Çakıcı'nın üvey oğlu Onur Özbizerdik, sevgilisi olduğu belirtilen Melis Çakır'ı dövdüğü iddiasıyla yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

02 Mart 2017 Perşembe 13:32
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Özbizerdik 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Alaattin Çakıcı'nın üvey oğlu Onur Özbizerdik, sevgilisi olduğu belirtilen Melis Çakır'ı dövdüğü iddiasıyla yargılandığı davada, "kasten yaralama'' ve ''kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'' suçlarından 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 71. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, sanıklar Adil Cesur ile müştekiler Melis Çakır ve annesi Zehra Oya Kokucu katıldı. Sanık Onur Özbizerdik ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada son sözleri sorulan sanık Adil Cesur, ''Ben tamamen suçsuzum tanıktım sanık oldum. Mağdura birkaç defa para götürdüm.'' dedi.

Müşteki Melis Çakır ise sanıktan şikayetçi olduğunu tekrarlayarak, cezalandırılmasını talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Onur Özbizerdik'in, müşteki Zehra Oya Kokucu'ya karşı hakaret ve tehdit suçlarını işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine karar verdi.

Sanıklar Onur Bizerdik ve Adil Cesur'u "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'' suçundan ayrı ayrı 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanık Özbizerdik'e ''kasten yaralama'' suçundan da 2 yıl hapis cezası verdi.

Ayakkabı ''silah'' sayıldı

Mahkeme sanık Özbizerdik'in eylemi silahtan sayılan ayakkabı ile işlediği ve yine eylem nedeniyle kemik kırılması meydana geldiğini dikkate alarak, sanığa verilen cezayı 3 yıl 4 aya yükseltti. Böylece sanık Özbizerdik toplamda 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış oldu.

Mahkeme ayrıca sanık Özbizerdik hakkında yurt dışına çıkış yasağı konmasına da karar verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Alaattin çakıcıOnur ÖzbizerdikMelis Çakır
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