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ÖZBEKİSTAN’DA YENİ DÖNEM

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNİ MİRZYOYEV KAZANDI

08 Aralık 2016 Perşembe 23:10
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ÖZBEKİSTAN’DA YENİ DÖNEM

Taşkent, Buhara, Semerkant kültürümüzün ana kaynakları olan kentlerdir. Timur, Zahirüddin Muhammet Babür Şah, Harezmi, İbni Sina, Bahaddin Merginani, Kaffal Eş-Şaşi, Bahaddin Nakşibendi, Fergani, Biruni, Uluğbey, Ali Şir Nevai, İmam Buhari, İmam Matüridi, İmam Tirmizi… ortak tarihimizin ve kültürümüzün ünlüleridir. Bunca ortak tarihi ve kültürel değere sahip olan iki ülkenin ilişkilerini geliştirmek için elele vermeleri iki tarafın da yararına olacaktır. 

M. KEMAL SALLI

Birinci Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un beyin kanaması geçirerek 2 Eylül'de hayatını kaybetmesi üzerine Özbekistan, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için Pazar günü sandık başına gitti.
 32 milyon nüfusa sahip Özbekistan'da 21,5 milyona yakın kayıtlı seçmen bulunuyor. Cumhurbaşkanı seçimi için ülke genelinde 9 bin 378, yurt dışında ise 44 sandık kurulmuştu. 

Kesin sonuçlar 15 Aralık’ta açıklanacak, ama Pazar günü yapılan seçimlerde sandıktan çıkan sonuçlara göre, Özbekistan'ın Yeni Cumhurbaşkanı Liberal Demokrat Parti adayı  Şevket Mirziyoyev…

Pazar günü Özbekistan'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminde, Cumhurbaşkanı Vekili ve Başbakan Mirziyoyev, seçmenlerin yüzde 88,61'nin oyunu alarak, Özbekistan'ın yeni Cumhurbaşkanı oldu.

Merkezi Seçim Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, seçime katılan adaylardan Halkın Demokrat Partisi lideri Hotamjon Ketmonov yüzde 3,73, "Adalat" Sosyal Demokrat Parti lideri Nariman Umarov yüzde 3,46, Milli Şahlanış Demokrat Partisi lideri Sarvar Atamuradov ise yüzde 2,35 oy alabildi.

Seçimi 50'ye yakın ülke ile aralarında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Dünya Seçim Organları Birliği (DSOB), Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Bağımsız Devletler Topluluğunun (BDT) da bulunduğu kuruluşlardan 600'den fazla uluslararası gözlemci takip etti. Seçimlerde ayrıca bin 300'e yakın yerli ve yabancı gazeteci görev yaptı.

Seçimin kesin sonuçları 15 Aralıkta açıklanacak 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ÖZBEKİSTAN ZİYARETİ

Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz ay Pakistan’a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönüşte Özbekistan’a uğramış ve kardeş Özbek halkına başsağlığı dilemişti.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özbekistan’ın ilk Cumhurbaşkanı Kerimov’un geçirdiği beyin kanaması sonucunda vefat etmesinin ardından Özbekistan’a üst düzey bir ziyaret gerçekleştirmesi, iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından çok önemli bir adımdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özbekistan ziyaretine, bazı bakanların yanı sıra, Genelkurmay Başkanı Akar’ın da katılmış olması, Türkiye’nin Özbekistan’la olan ilişkilerini geliştirme arzusunun açık bir göstergesi olarak değerlendirldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özbekistan’da, Başkent Taşkent’ten önce Semerkant’a giderek Kerimov’un kabrini ziyaret etmiş olması bir kardeşlik, bir iyi niyet vurgulamasıydı.. Yeni yönetim döneminde Özbekistan’la ilişkilerimizi geliştirmek isteyişimizin somut bir örneği sayılmalıdır. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan yanındakilerle birlikte, Semerkant’ta İmam Buhari ve İmam Matüridi’nin türbelerini de ziyaret etmişti. Bu iki isim, Türklerin İslam inancını şekillendiren bilge kişilerdi…  

TARİHİ VE KÜLTÜREL İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİREBİLİRİZ

Özbekistan’la çok köklü tarihi ve kültürel ilişkilerimiz vardır. Bu köklü ilişkiler bizim bugünlerde ekonomik ilişkilerimizi geliştirmemize yardımcı olabilecektir  Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti öncesinde, İsla İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) Taşkent’te yapılan 43. Dışişleri Bakanları Konseyi’nin ana başlığı, “ Bilim ve Aydınlanma: Barış ve yaratıcılığa giden yol”du. Bu toplantının bizim açımızdan önemi, 57 İslam ülkesinin FETÖ’yü terör  örgütü olarak tanımalarıydı. Bu karar Türkiye açısından büyük bir kazanım ve büyük bir destekti.  Bu toplantıda bir konuşma yapan Özbekistan’ın o dönemki Başbakanı, bügünün Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, İslam coğrafyasına açılmakta kararlı olduklarını belirtmişti. Mirziyoyev Özbekistan’ın manevi dünyasını anlatırken şu konuları vurgulamıştı:

Hayat standartlarının artırılması amacıyla eğitimin önemli bir araç olarak kullanılması, 

İslam ülkeleri arasındaki bağları güçlendirmek ve gençlerin geleceğe doğru hazırlanabilmeleri için dünya medeniyetine katkı sunmuş İmam Buhari, Bahaddin Merginani, Kaffal Şaşi, Bahaddin Nakşibendi, Fergani, Biruni, İbni Sina, Uluğbey ve Alişir Nevai gibi önemli İslam alimlerinin tanıtılması, 

Yenilikçilik belirli bir seviyeye getirilmeden ve teknolojik iş birliği olmadan sosyal ve ekonomik ilerlemenin sağlanması imkansız. Bu nedenle, İslam Kalkınma Bankası’nın bu alandaki iş birliğini artırmaya yönelik olarak etkin şekilde kullanılması,

Tüm İslam ülkelerinin güvenliği önemli bir sorun haline gelmiştir. Bunu asgariye indirebilecek çalışmalarda diplomasi, karşılıklı hoşgörü ve evrensel hukuk alanının nihai zemin olarak belirlenmesi,

Çok büyük bir ekonomik potansiyele, enerji kaynaklarına ve yatırım imkanlarına sahip olan  İslam Alemi’nin bu zenginliklerini  doğru kullanılabilmesi için, finans ve yatırım iş birliğinin genişletilmesi, ulaşım koridorları kurulması ve bunu gerçekleştirmek amacıyla İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerinin işbirliği seçeneklerini artırması..  

Konuşmasını noktalarken, Özbekistan'ın nükleer silahlardan arındırılmış bölge konusunda inisiyatif almaya hazır olduğunu belirten Miriziyoev, Semerkant'ta İmam Buhari Kompleksi'nin kurulmasını gündeme getirmişti.   

ŞEVKET MİRZİYOYEV VE YENİ DÖNEM İLİŞKİLERİMİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Pakistan dönüşü yanındaki bakanlar ve Genelkurmay Başkanı Akar’la birlikte Özbekistan’ı ziyareti, yeni dönemde Özbekistan’la ilişkilerimizi geliştirmek istediğimizin bir göstergesidir. 

Özbekistan stratejik konumu, yeraltı ve yerüstü zenginlikleriyle Asya’nın kilit ülkelerinden biridir. Tarihi ve kültürel bağlarımız açıçısından Özbekistan Türkiye açısından da önemli bir ülkedir. Fakat, göreve geldiğinde ilk ziyaretini yaptığı ülke Türkiye olmasına rağmen, İslam Kerimov döneminde beklenen, umulan ilişkiler kurulamadı. Kerimov, biraz da küresel konjonktürün etkisiyle, içe kapanık baskıcı bir politika yanlısı oldu. Bu içe kapanışta ülkesini küresel rüzgarların olumsuz etkilerinden koruma kaygısı da rol oynamış olabilir. 

İslam Kerimov’un vefatı üzerine yapılan seçimlerde Özbekistan Cumhurbaşkanı olan Şevket Mirziyoyev İslam Kerimov’un başbakanıydı. Kerimov, ülkesinin bağımsızlığa kavuşmasının ardından, askeri darbelere ve renkli devrimlere geçit vermeyecek güçlü bir devlet yapılanmasına özen göstermişti. Yeni bir dünya düzeninin kurulduğu, çeşitli siyasi ve ekonomik blokların oluştuğu bir dönemde, uzun yıllar Kerimov’la çalışmış olan Mirziyoyev’in yönetimde, dış ilişkilerde büyük değişikler yapması beklenmemelidir. ŞİÖ üyesi olan Özbekistan’ın yeni Cumhurbaşkanı olarak Mirzi yoyev’in, Doğu ile Batı arasında, bir denge politikası izleyeceği anlaşılmaktadır. 

Mirziyoyev’in izleyeceği politikanın Kerimov’dan çok farklı olması beklenmiyor. Buna rağmen Mirziyoyev, Rusya’ya sempatiyle bakan bir politika izleyecek olsa da, küresel konjonktürün etkisiyle, ekonomisini büyütmek adına, küresel gelişmelerin paralelinde daha dışa dönük bir siyaset izlemesi beklenmektedir. 

Özbekistan açısından Türkiye, Avrupa pazarlarına açılan bir köprüdür. Türkiye ayrıca, 80 milyonluk nüfusuyla, Özbekistan için önemli bir pazardır. Türkiye ile Özbekistan’ın paylaşabilecekleri ekonomik, teknolojik ve kültürel birikimleri vardır. Ortak bir tarihe ve kültürel değerlere sahip olan iki kardeş ülkenin pek çok alanda işbirliği yapması mümkündür. 

Özbekistan-Türkiye ilişkilerini geliştirilmesinde turizm önemli bir potansiyeldir. Özbekistan, tarihi ve doğal güzellikleriyle mutlaka gezilmesi, görülmesi gereken bir ülkedir. 

BU KADAR ORTAK TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERİ OLAN İKİ ÜLKE..

Taşkent, Buhara, Semerkant kültürümüzün ana kaynakları olan kentlerdir. Timur, Zahirüddin Muhammet Babür Şah, Harezmi, İbni Sina, Bahaddin Merginani, Kaffal Eş-Şaşi, Bahaddin Nakşibendi, Fergani, Biruni, Uluğbey, Ali Şir Nevai, İmam Buhari, İmam Matüridi, İmam Tirmizi… ortak tarihimizin ve kültürümüzün ünlüleridir. Bunca ortak tarihi ve kültürel değere sahip olan iki ülkenin ilişkilerini geliştirmek için elele vermeleri iki tarafın da yararına olacaktır. 

Kardeş Özbekistan’a, yeni Cumhurbaşkanları Şevket Mirziyoyev yönetiminde, başarılarına başarılar eklediği bir dönem yaşamasını diliyoruz.   

Önce Vatan Gazetesi
Anahtar Kelimeler: - Önce Vatan GazetesiZahirüddinTaşkentErdoğanÖzbekistan

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    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ
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