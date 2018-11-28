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Özbekistan Nakliyesinde Marka Kuruluş Şah Lojistik

Şah Lojistik Özbekistan nakliye firmaları arasında dikkat çeken bir takım özel çalışmaları ile ihracatçı ve ithalatçı firmalarımızın öncelikli tercih ettikleri lojistik şirketi konumunda yer almaktadır.

Özbekistan Nakliyesinde Marka Kuruluş Şah Lojistik

Şah Lojistik Özbekistan nakliye firmaları arasında dikkat çeken bir takım özel çalışmaları ile ihracatçı ve ithalatçı firmalarımızın öncelikli tercih ettikleri lojistik şirketi konumunda yer almaktadır.

28 Kasım 2018 Çarşamba 02:40
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Özbekistan Nakliyesinde Marka Kuruluş Şah Lojistik

Dünya da bir çok ülkenin ambargosuna maruz kalan Özbekistan ile geçmişten günümüze uzayan dostluk ve ticari ilişkilerimiz hız kesmeden artmakta, iki ülke arasında sekteye uğratılmaya çalışılan ticaret ve dostluğu alternatif yollarla bertaraf etmekteyiz. Türkiye’den Özbekistan’a nakliye çalışmaları İran ve Türkmenistan üzeri güzergahın yanı sıra Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan üzeri güzergahtan da roro takviyeli olarak devam etmektedir.

Genellikle İran üzeri güzergahı kullanarak Özbekistan’a nakliye çalışmaları yapan belli başlı kuruluşların ilk sıralarında uzun yıllar önce Mersin’de faaliyetlerine başlayarak zaman içerisinde ülkenin dört bir yanına şube ve irtibat ofisleri kuran, taşıma yetki belgesi ve öz mal tırlara sahip bulunan Şah Lojistik gelmektedir. Şah Lojistik Özbekistan nakliye firmaları arasında dikkat çeken bir takım özel çalışmaları ile ihracatçı ve ithalatçı firmalarımızın öncelikli tercih ettikleri lojistik şirketi konumunda yer almaktadır.

Türkiye ile Özbekistan arasında yapılan sevkiyatlarda taşınabilir her türlü ürün grubunu taşıma kabiliyetine sahip bulunan Şah Lojistik, komple tır nakliyesinin yanı sıra İstanbul depolarından haftanın belirli günleri çıkışlar yapmak suretiyle parsiyel nakliye hizmetleri de sunmaktadır. Aynı zamanda gabari dışı ağır nakliyat, frigo tır nakliyesi, konteyner taşımacılığı ile denizyolu nakliyesi gibi alanlarda da son derece başarılı bir grafiğe sahip bulunan firma, geniş araç filosunda bulunan öz mal ve kiralık araçları ile birlikte tedarik zincirine bağlı çalışan yüzlerle ifade edilebilen her model ve tipte nakliye aracı ile Türkiye- Özbekistan yollarında seferler yapmaktadır.

Türkiye’nin tüm bölgelerinden Özbekistan’ın başta başkent Taşkent olmak üzere tüm şehirlerine tır nakliye hizmetleri sunmakta olan Şah Lojistik, deneyimli sürücüleri ve tecrübeli operasyon ekibi ile 7/24 çalışma anlayışı ile her daim hizmete hazır beklemektedir. Yük taşıtan kuruluşların gerek sözlü gerek yazılı tüm nakliye taleplerini anında değerlendirmeye alarak kısa süre içerisinde uygun taşıma navlun ve şartları ile geri dönüş sağlayan personeller, kaliteli hizmeti uygun koşullara sunma prensibi ile hareket ediyor, müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarından asla ödün vermemektedirler.

Haber kaynağı: Şah Lojistik

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Anahtar Kelimeler:
Özbekistan Nakliye FirmalarıÖzbekistan NakliyeŞah Lojistik
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