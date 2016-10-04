Oyuncaklara güvenlik standartları geliyor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İmalatçılar kayıtlı ticari isim veya marka ile kendilerine ulaşılabilecek adreslerini oyuncağın üzerinde, ambalaj üzerinde veya oyuncakla birlikte verilen bir belgede gösterecek.

Ambalajsız satılan küçük oyuncaklarda ise üzerlerine iliştirilmiş uygun uyarılar yer alacak.

Oyuncakla birlikte verilen kullanma talimatı ve güvenlik bilgileri, tüketicilerin kolayca anlayabileceği şekilde Türkçe hazırlanacak. Ayrıca, oyuncağa ilişkin "AT uygunluk beyanı" da düzenlenecek.

İthalatçılar, imalatçının oyuncağa ait teknik dosyayı hazırladığını ve oyuncağın "CE" işaretini taşıdığını teyit edecek.

Oyuncakların özellikleri

Oyuncaklar, içerdikleri kimyasallar da dahil olmak üzere, çocukların davranışları göz önünde bulundurulduğunda ve öngörüldüğü şekilde kullanıldığında, sağlığı veya güvenliği tehlikeye atamayacak.

Bakanlık, gerekli hallerde, ciddi risk oluşturan ürünleri imha edecek veya işlevsiz hale getirecek.

Yönetmelik, 6 ay sonra yürürlüğe girecek.