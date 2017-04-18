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Oyuncak Festivali başladı

Arnavutköy Belediyesi tarafından geleneksel İstanbul oyuncaklarının tanıtıldığı festival, Arnavutköy'de meraklılarıyla buluştu.

Oyuncak Festivali başladı

Arnavutköy Belediyesi tarafından geleneksel İstanbul oyuncaklarının tanıtıldığı festival, Arnavutköy'de meraklılarıyla buluştu.

18 Nisan 2017 Salı 16:27
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Oyuncak Festivali başladı

Geleneksel İstanbul oyuncaklarının çocuklarla buluşturulduğu Oyuncak Festivali başladı.

Arnavutköy Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Arnavutköy Gençlik Merkezi’ndeki festivalde, 4 gün boyunca çocuklar ve oyuncak meraklıları, oyuncakların tarihini öğrenirken, doğal malzemelerden yapılmış sağlıklı oyuncakları inceleme fırsatı bulacak.

Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, etkinliğin çocuklara katkı sunacağına inandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Temel iki maksadı var bu etkinliğin. İlki, geçmişte, tarihi derinliklerimizde insanlar, çocuklar nasıl eğlenirlerdi? Bir tarihi bilinç kazandırmak. İkincisi, şu an oyuncak piyasası Uzak Doğu'nun işgali altında. Sağlığa zararlı olduğunu bildiğimiz birçok oyuncakla piyasa adeta hercümerç olmuş. Biz burada daha doğal malzemelerle çocuklar nasıl eğlenebilir, bunun testini yapıyoruz. Daha doğrusu bunu göstermeye çalışıyoruz. Ahşabın, çamurun biraz da atık malzemelerin hem ekonomiye katkısı, hem de israfın önüne geçilmesi adına çocuklarımıza bu bilinci kazandırmak için yapılmış bir faaliyet."

Festival Koordinatörü Gönül Sekizkardeş ise etkinliğe katılan çocuklara tarihi oyuncakları tanıttı. Daha sonra çocuklar, oyuncakları Sekizkardeş eşliğinde eğlenceli bir şekilde boyadı.

"Amacımız bu oyuncakların daha geniş kitlelere yayılması"

Sekizkardeş, oyuncaklara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu oyuncaklar, İstanbul oyuncakları, çok eski zamanlara dayanan. Yani Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde, 1600’lü yıllarda 28 çeşit Eyüp oyuncağından bahsetmektedir. Bu oyuncaklardan günümüze kadar ulaşabilenler bugün İstanbul Şehir Müzesi’nde sergileniyor. Onların bire bir örneklerini biz AB projesi kapsamında alarak bu oyuncaklarımızı yaptık. Bu oyuncaklar o zaman Tahtakale’nin tahta artıkları, Sütlüce mezbahasının deri artıkları Kağıthane deresinin de kilinden yapılmaktaymış.

1950’li yıllara kadar Eyüp’te 100 dükkan ve 105 ustadan bahsedilmektedir. Ama 1950’li yıllarda plastik oyuncakların çıkmasıyla bu oyuncakların günümüze ancak 2-3 çeşidi kalmış. Biz 2005 yılında AB projesiyle tekrar hayata geçirmeye çalıştık. 2006’da Tarihi Eyüp Oyuncakları Kadın İşletme Kooperatifini kurduk, bu işi götürmeye çalışıyoruz. Kar amacı gütmüyoruz, amacımız bu oyuncakların daha geniş kitlelere yayılması."

Festivale katılan çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye edilirken, festivalde "şeytan minaresi", "kaynana zırıltısı", "topaç", "dönme dolap", "çekçek araba" gibi oyuncaklar tanıtıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul OyuncaklarıOyuncak FestivaliArnavutköyArnavutköy Belediyesi
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