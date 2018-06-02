Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99171
ALTIN
193.489
DOLAR
4.5921
STERLİN
6.2207
EURO
5.3613
Tecavüzcü için Kadıköy'den ses yükseliyor
Tecavüzcü için Kadıköy'den ses yükseliyor
'Cankurtaran komandolar'
'Cankurtaran komandolar'
"Asla taviz vermedik"
"Asla taviz vermedik"
'Kilolu ama sağlıklı'
'Kilolu ama sağlıklı'
'YÖK Mobil'
'YÖK Mobil'
Flaş Haber
UBER'e rekor ceza
Kapat

Oy pusulaları PTT'ye emanet

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kullanılacak oy pusularını taşıyacak PTT AŞ tarafından, güvenli ve hızlı ulaşım için komisyon oluşturuldu.

Oy pusulaları PTT'ye emanet

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kullanılacak oy pusularını taşıyacak PTT AŞ tarafından, güvenli ve hızlı ulaşım için komisyon oluşturuldu.

02 Haziran 2018 Cumartesi 12:00
19 Okunma
Oy pusulaları PTT'ye emanet

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kullanılacak oy pusularını taşıyacak PTT AŞ tarafından, güvenli ve hızlı ulaşım için komisyon kuruldu. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kullanılacak oy pusulalarına ait kargoların kabulü, ayrımı, sevki ve dağıtımına ilişkin tedbirlerle meydana gelebilecek gecikme veya aksaklıklardan, kontrolle görevli ve yetkili personel sorumlu olacak.

Seçim günü oy pusularının taşınması tamamlanıncaya kadar, işin kontrolünü ve takibini yapmak amacıyla Ankara PTT Başmüdürlüğünde "seçim komisyonu" oluşturuldu. Komisyonda, başmüdür yardımcısı, ilgili işletme müdürü ve kargo işleme merkez müdürü bulunuyor.

Söz konusu kargoların kabulü ve sevki için il, ilçe ve gümrük kapısı bazlı tutanak tanzim edildi. Genel müdürlükte özel tahsisli telefon numarası, faks ve e-mail adresiyle sevk yapılan başmüdürlüklerin e-mail adresleri ve fakslarına bilgi verilecek şekilde gerekli tedbirler alındı.

Ankara PTT Başmüdürlüğünde matbaalardan gelecek ilgili dokümanların kabul ve sevki için her türlü teknik hazırlık, araç ve malzeme hazırlığı yapılarak yeterli sayıda eleman bulundurulacak.

Personele "özen" uyarısı

Seçim kargoları kabul edilmeden önce kontrol edilerek, hasarlı torbaların kabulü ve sevki yapılmayacak.

Kabul edilen seçim kargoları en kısa sürede öncelikli olarak posta hattı araçlarıyla gönderilecek, gerekirse alternatif sevk yolları kullanılacak. Aktarma merkezleri de geciktirmeden ilk postayla kargoları varış merkezlerine sevk edecek.

Kargoların taşındığı araçların kapılarına hareket merkezinde personelce plastik emniyet kilidi takılacak.

Kabulden teslime kadar geçen her aşamada kargoların hasar görmemesi için personel ve mutemetlere gerekli özeni göstermeleri hususunda uyarıda bulunuldu.

Ankara PTT Başmüdürlüğünce, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ilgili birimleriyle görüşülerek iş organizasyonu yapılıyor. Seçim kargolarını taşıyan araçların hareket tarihi, plaka numarası, güzergahı ve teslim noktası gibi bilgiler ilgili birimlere aktarılacak.

Araçlar güvenlik güçleri nezaretinde hareket edecek

Seçim kargolarını taşıyan araçların hareketi kesinlikle güvenlik güçleri nezaretinde gerçekleştirilecek.

Oy pusulalarına ait seçim kargoları, ilgili seçim kurulları, emniyet ve jandarma birimleriyle irtibatlı şekilde teslim edilecek.

Hizmetlerin emniyet ve tarafsızlık içinde yürütülmesi için kargo ve posta servislerine görevliler dışında kimse giremeyecek.

Terör, tabi afet gibi mücbir sebeplerle kargoların ulaşmama ihtimaline karşılık polis, jandarma, köy ihtiyar heyeti, askeri ve mülki devlet memurlarından gerektiğinde yardım istenecek, PTT Genel Müdürlüğünün Posta ve Kargo Hizmetleri Daire Başkanlığına bilgi verilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
PTT AŞ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Almanya'nın geleceği Türkiye'ye bağlı'
'Almanya'nın geleceği Türkiye'ye bağlı'
İstanbul'a turkuaz ve siyah renkli taksiler geliyor
İstanbul'a turkuaz ve siyah renkli taksiler geliyor
FETÖ sanığı iş adamı milyonluk himmeti vergiden düşmüş
FETÖ sanığı iş adamı milyonluk himmeti vergiden düşmüş
'Cankurtaran komandolar'
'Cankurtaran komandolar'
Korgeneral Bekiroğlu'nun derdest edilmesi davasında karar
Korgeneral Bekiroğlu'nun derdest edilmesi davasında karar
'Fatih' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
'Fatih' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Dışişleri Bakanlığı Türkmenlere yönelik saldırıyı kınadı
Dışişleri Bakanlığı Türkmenlere yönelik saldırıyı kınadı
'Sıfır Atık' projesi kedi ve köpeklere yaradı
'Sıfır Atık' projesi kedi ve köpeklere yaradı
Ağrı Dağı'nda PKK operasyonu
Ağrı Dağı'nda PKK operasyonu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ