Rize'de çığ tehlikesi nedeniyle kapatılan yolda ulaşımın sağlanması için dün tek tüpü ilk kez kullanıma açılan Ovit Tüneli, şimdiden sürücülere umut oldu.

Rize-Erzurum karayolu İkizdere-İspir arasında bulunan 2 bin 600 rakımlı Ovit Dağı'nda kar yağışı ve tipi iki gündür etkisini sürdürüyor.

Kar yağışının ardından tipinin de etkisini artırması ve çığ tehlikesi nedeniyle karayolları ekiplerinin çalışma yapamadığı Ovit Dağı Geçidi, dün ulaşıma kapatıldı.

Trafik yoğunluğu nedeniyle karayolları ekipleri, yaptıkları görüşmelerin ardından, yapım çalışmalarının sürdüğü Ovit Tüneli sağ tüpünü dün ilk kez kontrollü olarak ulaşıma açtı. Tek yönde hizmet verilen tüneli, ilk gün 370 araç kullandı.

Tünelin açılması, kış aylarında geçit vermeyen güzergahı kullanan sürücülere umut oldu. Özellikle Rize-Erzurum arasında yolcu taşımacılığı yapan seyahat firmalarının yetkilileri, tünelinin hizmete girmesinden büyük memnuniyet duyuyor.

"Kış şartlarında bu dağ geçilememiş ama artık geçiliyor"

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Türkiye'nin çok önemli projelerinden birinin hizmet vermeye başladığını ancak ufak detayların yapımının devam ettiğini söyledi.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tünelin geçici hizmet verdiğini anlatan Bektaş, "Hizmetin bütünüyle tamamlanmadan açılması bazen aksamalara da neden olabiliyor. Tünelin tam olarak açıldığını söyleyemeyiz. Yalnız şunu demiştik, Ovit Dağı'nda kışın ulaşımın kesilmesi işini bu sene yapmayacağız. Kontrollü olarak tek tüpten ulaşım sağlanıyor." dedi.

Kış boyunca büyük bir aksilik yaşanmazsa buradan geçişin sağlanacağını belirten Bektaş, şunları kaydetti:

"Eksikler giderildikten sonra önümüzdeki hafta daha düzenli geçişe izin verilecek. Bu gerçekten tarihi bir zaman. Tarihte hiçbir zaman o dağ geçit vermemişti. Bu dağ her zaman sahil ile Doğu Anadolu, Erzurum arasında bir engel olmuş. Yörede 'Lanetleme Aşıtı' diyorlar. Kim bilir hangi olay yaşanmış? Böyle isimler kalmış Kaçkar'ın bazı bölgelerinde. Kış şartlarında bu dağ geçilememiş ama artık geçiliyor. Çok önemli bir gelişme. Başta Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

Tamamlandığında Türkiye'nin en uzun ikinci tüneli olacak

İlk olarak 1880 yılında Osmanlı Devleti'nin kalkınma planında Rize-Erzurum karayolu ve tüneli projesi olarak gündeme gelen Ovit Tüneli'nin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, başbakanlığı döneminde 13 Mayıs 2012'de atıldı. Tünelde "ışık göründü" töreni ise 11 Kasım 2016'da Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Burası, toplam 14,3 kilometre uzunluğuyla, Trabzon-Gümüşhane karayolunda yapımı süren 14,5 kilometrelik Yeni Zigana Tüneli'nin ardından Türkiye'nin ikinci, dünyanın ise dördüncü en uzun tüneli olacak.

Tünelin giriş kotu bin 919 metre, çıkış kotu 2 bin 236 metre, tünel içi boyuna eğim yüzde 2,13 olarak gerçekleştirildi. Kazı ve kaplama betonu imalatı tamamlanan Ovit'in bin 710 metre uzunluğunda yaklaşım tüneli ve bin 369 metre uzunluğunda çığ tüneli bulunuyor.

Tünelin hizmete girmesiyle 250 kilometre olan Rize-Erzurum karayolunun uzunluğu, 200 kilometreye düşüyor.

Rize'nin İkizdere ilçesinde Ovit Dağı'nda yapılan tünelde, trafik işaretleme ve ışıklandırma çalışmaları sürdürülüyor.