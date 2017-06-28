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Ovit Tüneli 2018'e kalmadan açılacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Türkiye'nin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayacak koridorlardan biri olan Ovit Tüneli'ni 2018'e kalmadan yıl sonunda hizmete açacaklarını söyledi.

Ovit Tüneli 2018'e kalmadan açılacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Türkiye'nin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayacak koridorlardan biri olan Ovit Tüneli'ni 2018'e kalmadan yıl sonunda hizmete açacaklarını söyledi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 11:28
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Ovit Tüneli 2018'e kalmadan açılacak

ANKARA -  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ulaştırmada doğu-batı koridorlarının ardından yoğunlaşılan kuzey-güney hatlarında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. 

Türkiye'nin kuzeyiyle güneyinin 18 ulaşım koridoruyla birbirine bağlanacağını dile getiren Arslan, bu hatlardan son üçünün Karadeniz'i Doğu Anadolu ve Akdeniz ile buluşturacağını söyledi. 

"Ovit Tüneli yıl sonunda hizmete giriyor"

Arslan, Rize'nin İkizdere ilçesi yakınlarındaki 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı'nda yapımı sürdürülen Ovit Tüneli'nin stratejik önemine işaret ederek, "Ülkemizin kuzeyiyle güneyini birbirine bağlayacak 18 koridordan biri olan tünelde çalışmalar hızlandı. Ovit Tüneli'ni 2018'e kalmadan yıl sonunda hizmete açacağız." diye konuştu.

Dünyanın en uzun ikinci tüneli olacak Ovit'in 14 bin 200 metrelik güzergahı ve devamında Kop Tüneli ile Erzincan'a ulaşımı kolaylaştıracağını anlatan Arslan, tünelin Erzurum'un İspir ilçesi üzerindeki tünellerle Erzurum'a, Gümüşhane üzerinden Trabzon'a ve Erzincan'a bağlanacağını bildirdi.

"Kop Tüneli ile ikinci güzergahı ve koridoru tamamlamış olacağız"

Arslan, kuzey ile güneyi birbirine bağlayacak tünellerden birinin de Zigana olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Zigana Tüneli de Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Erzincan ve Bayburt'a, oradan da Erzurum'a bağlayacak. Bu tünelin devamındaki Kop Tüneli ile ikinci güzergahı ve koridoru tamamlamış olacağız."

Karadeniz'i Doğu Anadolu ve Akdeniz ile buluşturacak 3. koridordaki Sahara Tüneli'nin önemine dikkati çeken Arslan, "Sahara'da çalışmaların tamamlanmasıyla ana koridorlar birleşmiş olacak." ifadesini kullandı.

Arslan, Karadeniz kıyısındaki Artvin'in Hopa ilçesinden başlayan, Cankurtaran Tüneli üzerinden Artvin'e ulaşan koridorun, Ardahan'a kadar ulaşarak hem yol mesafesini kısaltacağını hem de kolay ulaşım sağlayacağını söyledi.

Artvin-Ardahan Karayolu'nda yapılacak Sahara Tüneli'nin katkısına işaret eden Arslan, "Sahara Tüneli'nin proje çalışmaları devam ediyor. O da yaklaşık 13 kilometrelik uzunluğuyla dünya çapında olacak. Sahara Tüneli'ni yaparak inşallah Karadeniz'i Artvin üzerinden Ardahan'a, oradan Kars'a, Iğdır'a ve Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden üzerinden Van'a bağlayacağız." diye konuştu.

Arslan, Doğubayazıt ile Van arasındaki Tendürek Geçidi'nin de kış şartlarında ulaşıma imkan vermediğini hatırlatarak, bu hattı rahat aşabilmek için Tendürek'te yapılması planlanan tünelle ilgili proje çalışmasının devam ettiğini bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ovit Tüneli
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