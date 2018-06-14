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Otoyolda bayram trafiği

Bayram tatili için yolan çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bayram trafiği yoğunluğu oluşturdu.

Otoyolda bayram trafiği

Bayram tatili için yolan çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bayram trafiği yoğunluğu oluşturdu.

14 Haziran 2018 Perşembe 10:11
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Otoyolda bayram trafiği

Bayram tatili için yolan çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bayram trafiği yoğunluğu oluşturdu.

Anadolu Otoyolu'nun Gerede mevkisinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Zaman zaman meydana gelen maddi hasarlı ve yaralanmalı trafik kazaları da uzun araç kuyruklarına neden oluyor.

Öte yandan otoyolun Ankara-İstanbul yönünde ise ulaşım normal olarak sağlanıyor.

Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Anadolu Otoyolu'nda bayram süresince tedbirler arttırıldı. Otoyol boyunca sabit ve gezici radarlı hız kontrolleri yapılıyor.

Trafik ve kara yolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Otoyoldaki trafik yoğunluğu drone ile de havadan görüntülendi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Bayram TatiliBayram Trafiği
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