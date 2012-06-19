Otopsiler tamamlandı

Şanlıurfa E Tipi Cezaevi'nde önceki gün yaşanan yangında hayatını kaybeden 13 kişiden Gaziantep'te otopsisi tamamlanan son 3 kişinin de cenazeleri ailelerine teslim edildi.

Öğle saatlerinde teslim edilen cenazelerin ardından kalan 3 kişinin yakınları da akşam saatlerinde Gaziantep'e gelerek cenazelerini teslim aldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait nakil aracına konulan cenazeler, Şanlıurfa'ya gönderildi.

Önceki gün meydana gelen olayın ardından Gaziantep Otopsi Merkezi'ne gönderilenlerden 10'unun cenazeleri, işlemlerinin tamamlanmasının ardından öğle saatlerinde ailelerine teslim edilmişti.

Şanlıurfa E Tipi Kapalı Cezaevi'nde 16 Haziran Cumartesi günü bir koğuşta mahkumlar arasındaki kavganın ardından çıkan yangında, 13 kişi ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı.

