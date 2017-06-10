Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
sisli
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
98943
ALTIN
144.046
DOLAR
3.5389
STERLIN
4.5047
EURO
3.9626
Bülent Ergün'le YAKLAŞ'ıyoruz
Bülent Ergün'le YAKLAŞ'ıyoruz
Gürültü şampiyonu 'trafik'
Gürültü şampiyonu 'trafik'
Santa Fe
Santa Fe
5 ayda hafız oldu
5 ayda hafız oldu
Kültürleri anlatan kliple YUDUM sevenlerine seslendi
Kültürleri anlatan kliple YUDUM sevenlerine...

Otomobilini kediler için yuvaya dönüştürdü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaklaşık 15 yıldır sokak kedilerine yemek hazırlayan taksi şoförü Tahir Çeven, 1977 model otomobilini yavru ve hasta kedilerin bakımı için yuva yaptı.

Otomobilini kediler için yuvaya dönüştürdü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaklaşık 15 yıldır sokak kedilerine yemek hazırlayan taksi şoförü Tahir Çeven, 1977 model otomobilini yavru ve hasta kedilerin bakımı için yuva yaptı.

10 Haziran 2017 Cumartesi 15:53
7 Okunma
Otomobilini kediler için yuvaya dönüştürdü

İzmir'de, hayatını taksicilik yaparak kazanan 54 yaşındaki Tahir Çeven, mahallesinde her gün yemek verip ilgilendiği sokak kedilerinden, yavru ve hasta olanlar için 1977 model otomobil satın alıp yuva haline getirdi.

Karabağlar ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Çeven, 15 yıl önce izlediği ve çok etkilendiği bir belgesel sonrası sokak kedileri için mahalledeki parka yuva yapmaya başladı.

Yaz kış demeden sevimli hayvanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan Çeven, her sabah mesaiye başlamadan önce eşiyle 50'ye yakın sokak kedisine yemek hazırlıyor.

Kedilerin yemeklerini verdikten sonra taksi durağının yolunu tutan Çeven, işe gitmediği zamanlarda da kedilerin bakımını yapıyor.

Yavru ve hasta kediler için otomobil aldı

Mahalle sakinlerinin "kedilerin dostu" olarak takdir ettiği Çeven, kendi başlarına ihtiyaçlarını gideremeyen bakıma muhtaç yavru ve hasta kedilerin barınması için 4 yıl önce 1977 model otomobil satın alarak hastane-yuva yaptı.

Günün ilk ışıkları ile birlikte hastane-yuva haline getirdiği otomobili temizleyen hayvansever taksici, hazırladığı yemeklerini veriyor, tedaviye ihtiyacı olanın tedavisini yapıyor, ardından parkta yolunu gözleyen diğer dostlarına yanına gidiyor.

Şimdiye kadar birçok hasta kedinin bakımını yapıp sağlığına kavuşmasına sağlayan Çeven, görme yetisini kaybetmiş ve "Bircan" ismini verdiği bir aylık yavru kediyi yanından ayırmıyor.

"Onlarla mutlu oluyorum"

Tahir Çeven, kedilerle ilgilendiğinde kendisini psikolojik açıdan daha mutlu hissettiğini söyledi.

Kedileri için otomobil satın aldığını belirten Çeven, "Yuvaya bırakılan kedileri ameliyat ettirdiğimiz zaman buraya getiriyorum. Kedileri, yuva ortamına alışmaları için revir görevi gören arabamda bakıyorum. Hafta sonu gezmeye gittiğimizde kedileri de götürüyorum. Önümüzdeki günlerde minibüs almayı düşünüyorum." dedi.

Arabasını kedilere tahsis ettiği için ilk başta eşi olmak üzere yakın çevresinin çok şaşırdığını anlatan Çeven, daha sonra herkesin bu duruma alıştığını ifade etti.

Kedilere yiyecek hazırlamak için her hafta pazar alışverişini çıktığını anlatan Çeven, "Bazılarına isimler veriyorum ve yanlarına gittiğimde öyle çağırıyorum. Kedilerinin günlük maliyeti 10 lira, onların rızkını da Allah veriyor." diye konuştu. 

AA

Anahtar Kelimeler:
KarabağlarKediler Için Yuvaya DönüştürdüKediler Için YuvaOtomobil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul merkezli 11 ildeki sahte para operasyonunda 22 tutuklama
İstanbul merkezli 11 ildeki sahte para operasyonunda 22 tutuklama
Şehit Aybüke öğretmen son yolculuğuna uğurlanıyor
Şehit Aybüke öğretmen son yolculuğuna uğurlanıyor
"Terör hiçbir zaman amacına ulaşamayacak"
"Terör hiçbir zaman amacına ulaşamayacak"
Halfeti'nin karagülü dört mevsim kokacak
Halfeti'nin karagülü dört mevsim kokacak
HDP Sözcüsü Baydemir hakkında fezleke
HDP Sözcüsü Baydemir hakkında fezleke
Tanju Çolak gözaltına alındı
Tanju Çolak gözaltına alındı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ