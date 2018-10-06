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Otomobildeki uyuşturucu hapları 'Şans' buldu

Adana'da şüphe üzerine durdurulan araçta narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada bagaja saklanmış 155 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Otomobildeki uyuşturucu hapları 'Şans' buldu

Adana'da şüphe üzerine durdurulan araçta narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada bagaja saklanmış 155 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

06 Ekim 2018 Cumartesi 09:57
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Otomobildeki uyuşturucu hapları 'Şans' buldu

Adana'da bir otomobilde 155 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınında oluşturduğu uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Ekipler, içinde iki kişinin bulunduğu otomobilde narkotik dedektör köpeği "Şans" ile arama yaptı.

Köpeğin aracın bagaj kısmına tepki vermesi üzerine ekiplerin detaylı incelemesinde zulalanmış 163 pakette 155 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Suriye uyruklu K.A.H (26) ve M.A.K. (37) gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AdanaUyuşturucu Hap
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