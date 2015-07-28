Otomobil tıra çarptı: 5 ölü

ANKARA - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre, İbrahim Koçak'ın (23) kullandığı 06 SED 48 plakalı otomobil, Gölbaşı-Konya karayolunun 30. kilometresindeki Ahiboz mevkisinde Celal Y. idaresindeki 42 JC 220 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan Ömer Köseoğlu, Koray Demirel ve kimliği belirlenemeyen bir kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan İbrahim Koçak ve Gökhan Kara, Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesi ile Gazi Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak yaralılar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle Ankara-Konya karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.