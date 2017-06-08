Otomobil Metrobüs Yoluna Girdi E-5 te Talihsiz Kaza ...

Otomobil Metrobüs Yoluna Girdi E-5 te Talihsiz Kaza ... Saat 14.00 civarında Bakırköyde meydana gelen kazada , seyir halinde olan bir otomobil bir başka aracın sıkıştırması sonucu metrobüs yoluna girdi. araç sürücüsü yara almadan kurtuldu Kazanın ardından araç metrobüs yolundan çekildi ve metrobüs seferleri tekrar yapılmaya başlandı.