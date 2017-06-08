Otomobil Metrobüs Yoluna Girdi E-5 te Talihsiz Kaza ...Takla atan bir otomobil E-5 te metrobüs yoluna girdi...
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Otomobil Metrobüs Yoluna Girdi E-5 te Talihsiz Kaza ... Saat 14.00 civarında Bakırköyde meydana gelen kazada , seyir halinde olan bir otomobil bir başka aracın sıkıştırması sonucu metrobüs yoluna girdi. araç sürücüsü yara almadan kurtuldu Kazanın ardından araç metrobüs yolundan çekildi ve metrobüs seferleri tekrar yapılmaya başlandı.
Otomobil Metrobüs Yoluna Girdi E-5 te Talihsiz Kaza ...Takla atan bir otomobil E-5 te metrobüs yoluna girdi...
Önce Vatan Gazetesi