Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Otomobil fiyatına uçak

THK tarafından üretilecek ve 2014'te satışa sunulacak 2 ya da 4 kişilik uçaklar sayesinde, havacılığa gönül verenler uçak sahibi olacak.

Otomobil fiyatına uçak

THK tarafından üretilecek ve 2014'te satışa sunulacak 2 ya da 4 kişilik uçaklar sayesinde, havacılığa gönül verenler uçak sahibi olacak.

17 Mayıs 2012 Perşembe 14:06
617 Okunma
Otomobil fiyatına uçak
BURSA - Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanı Osman Yıldırım, ABD ile Avrupa'nın birçok gelişmiş ülkesinde insanların kendi uçaklarının bulunduğunu belirtti. THK'nın misyonunun Türk havacılığını geliştirmek olduğunu vurgulayan Yıldırım, 2 ya da 4 kişilik uçaklara yoğun bir talebin oluştuğunu, insanların kendi uçaklarını satın almak istediğini dile getirdi.

Bu durumda Türk havacılığının gelecek dönemde daha da gelişeceğini, yüzde 90 yerli uçak üreteceklerini dile getiren Yıldırım, ''Yüzde 90 yerli olan uçağımız lüks otomobil fiyatına gelecek. Yani 200 bin dolardan daha ucuz olacak. Şu anda nasıl yoğun bir şekilde her ailede bir ya da iki otomobil varsa, yakın bir zamanda evlerin büyük çoğunluğunda bir ya da iki uçak olacak diye düşünüyorum. Görüyoruz ki ülkemizin hava sahası buna çok müsait. Halkımızın ekonomisinde özellikle son yıllardaki iyileşmeler de dikkate alındığında refah seviyesi yükselen insanlar kendileri için cazibe oluşturacak cihazlar almak, araçlarının yanında bir de uçak sahibi olmak isteyecek'' diye konuştu.

Son Güncelleme: 17.05.2012 06:07
Anahtar Kelimeler:
Uçak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ