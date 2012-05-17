Otomobil fiyatına uçak

BURSA - Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanı Osman Yıldırım, ABD ile Avrupa'nın birçok gelişmiş ülkesinde insanların kendi uçaklarının bulunduğunu belirtti. THK'nın misyonunun Türk havacılığını geliştirmek olduğunu vurgulayan Yıldırım, 2 ya da 4 kişilik uçaklara yoğun bir talebin oluştuğunu, insanların kendi uçaklarını satın almak istediğini dile getirdi.



Bu durumda Türk havacılığının gelecek dönemde daha da gelişeceğini, yüzde 90 yerli uçak üreteceklerini dile getiren Yıldırım, ''Yüzde 90 yerli olan uçağımız lüks otomobil fiyatına gelecek. Yani 200 bin dolardan daha ucuz olacak. Şu anda nasıl yoğun bir şekilde her ailede bir ya da iki otomobil varsa, yakın bir zamanda evlerin büyük çoğunluğunda bir ya da iki uçak olacak diye düşünüyorum. Görüyoruz ki ülkemizin hava sahası buna çok müsait. Halkımızın ekonomisinde özellikle son yıllardaki iyileşmeler de dikkate alındığında refah seviyesi yükselen insanlar kendileri için cazibe oluşturacak cihazlar almak, araçlarının yanında bir de uçak sahibi olmak isteyecek'' diye konuştu.