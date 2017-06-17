Otelciler Booking.com'da çözüm bekliyor

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Booking.com üzerinden rezervasyon yaptıramamanın oteller açısından kayba neden olduğunu söyledi.

Ayık, bu durumdan hem büyük otellerin hem de küçük otellerin etkilendiğini aktararak, "Kıyı bölgelerinde tur operatörleriyle çalışan oteller belki bir nebze daha az etkilenmiş olabilir." diye konuştu.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin 22 Haziran'da Booking.com yetkililerini kabul edeceğini ifade etmesine ilişkin Ayık, "Bu konunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Türkiye'nin ve sektörün önünde sorun gibi tutmamak lazım. Oteller kısmını iyi irdelemek, yaşanan kayıplara daha iyi bakmak lazım. Burada seyahat acentalarının çok büyük kayıpları yok, esas kaybı yaşayan konaklama tarafıdır." dedi.

"Tedbir kararı kaldırılmalı ve mahkeme sonucu beklenmeli"

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır ise dünyadaki ve sektördeki hızlı gelişmeler ve geleneksel satış kanallarının hızla yerini teknolojiye bıraktığı bugünlerde dünya turizminde söz sahibi ülkeler arasında yer alma hedefi olan Türkiye'nin küresel gelişmelerin karşısında olmak gibi bir uygulamaya geçeceğinin beklenmemesi gerektiğini söyledi.

Bayındır, söz konusu davanın hukuki süreci dikkate alınarak, tedbir kararının kaldırılması ve mahkeme sonucunun beklenmesinin birliğin ve sektörün beklentisi olduğunu söyledi.

"Küçük otel rezervasyonlarında yüzde 50-60 düşüş var"

Küçük Oteller Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çelik de Booking.com'un, otelcilerin zaman zaman kızdığı, çok yüksek komisyon aldığı için söylendiği online satış kanalı olmakla birlikte aynı zamanda vazgeçilemez olduğunu belirterek, bu durumdan en çok etkilenenlerin küçük oteller bulunduğunu kaydetti.

Çelik, küçük otellerin, büyük oteller gibi tur operatörleri veya seyahat acentalarıyla çalışmadığını, daha çok Booking.com gibi online rezervasyon kanallarıyla satış yapabildiğini vurgulayarak, "Bu durumdan çok rahatsızız ve turizmimiz olumsuz etkilenmiştir. Birçok otelimiz sıkıntı içerisindedir. Buna çözüm bulunmasını istiyoruz. Çünkü bazı bölgelerimizde 2-3 ay turizm yapıp ailesini, çalışanlarını geçindiren onlarca otel ciddi bir kriz yaşamaktadır. Biz Booking.com'un bir an önce açılmasını arzu ediyoruz. Rezervasyonlarda yüzde 50-60 düşüş var. Küçük oteller için devletten destek bekliyoruz." diye konuştu.