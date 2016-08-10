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ÖSYS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından, 2016-ÖSYS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından, 2016-ÖSYS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme sonuçları açıklandı.

10 Ağustos 2016 Çarşamba 12:08
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ÖSYS yerleştirme sonuçları açıklandı
ANKARA - ÖSYM tarafından, 2016-ÖSYS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek. 

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yükseköğretime sınavsız geçiş hakkı bulunan adaylar ile 13 Mart'ta yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve 18-19-25-26 Haziran 2016 tarihlerinde gerçekleşen Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2016-ÖSYS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı. 

Buna göre, adaylar yerleştirme sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

2016-2017 ders yılında, ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 15-19 Ağustos 2016 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 12-16 Ağustos 2016 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. 

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacak. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2016'ya kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacak. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacak.

60 bin 147 kontenjan boş kaldı
Üniversitelerin lisans programlarında 25 bin 539, ön lisans programlarında ise 34 bin 608 olmak üzere, 60 bin 147 kontenjan boş kaldı.

ÖSYM, 2016-ÖSYS yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgilerine göre, sınavsız geçiş dahil, tercih yapma hakkı olan 1 milyon 957 bin 626 adaydan 1 milyon 370 bin 7'si tercih formu gönderdi. 

Tercih değerlendirme sonucunda, üniversitelerdeki 852 bin 396 kontenjandan 792 bin 249'una yerleştirme yapıldı. 

Üniversitelerdeki lisans programlarına 423 bin 479, ön lisans programlarına 368 bin 770 aday yerleşti. 

Lisans programlarında 25 bin 539, ön lisans programlarında ise 34 bin 608 olmak üzere 60 bin 147 kontenjanın boş kaldığı görüldü. 

Devlet üniversitelerinin lisans programlarında 13 bin 301, ön lisans programlarında 21 bin 167, vakıf üniversitelerinin lisans programlarında 7 bin 103, ön lisans programlarında 11 bin 425, KKTC'deki üniversitelerin lisans programlarında 4 bin 316, ön lisans programlarında bin 990, yurt dışındaki üniversitelerin lisans programlarında 819, ön lisans programlarında 26 kontenjan boş kaldı. 

AÖF dahil yerleştirme sayıları
ÖSYS'ye başvuran aday sayısı 2 milyon 256 bin 377 olurken, üniversitelerin lisans, ön lisans programları ile AÖF'ye yerleşen aday sayısı ise 961 bin 864 olarak duyuruldu. 

Son sınıf düzeyinde ÖSYS'ye başvuran 950 bin 156 adaydan 467 bin 521'i, önceki yıllarda yerleşmemiş 633 bin 187 adaydan 299 bin 386'sı, daha önce yerleşmiş 441 bin 543 adaydan 112 bin 590'ı, bir yükseköğretim programını bitirmiş 184 bin 585 adaydan 62 bin 699'u, yükseköğretimden kaydı silinmiş 46 bin 906 adaydan 19 bin 668'i üniversitelerin lisans, ön lisans programları ile AÖF'ye yerleşti. 

AA

Son Güncelleme: 10.08.2016 11:56
Anahtar Kelimeler:
ÖSYSönce Vatan
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