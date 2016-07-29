ÖSYS tercih robotu yayınlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), üniversite adaylarına yükseköğretim programları tercihlerinde rehberlik amacıyla hazırlanan "2016-ÖSYS Tercih Robotu"nu yayınladı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yer alan duyuruya göre, üniversite adayları, tercih robotuna "https://rehberlik.osym.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

Adaylara, tercihlerini belirlemelerinde yardımcı olmak amacıyla hazırlanan "2016-ÖSYS Tercih Robotu"’nda, "2016 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"nda yer alan yükseköğretim programlarında üniversite adı, program adı, puan türü, programın bulunduğu şehir gibi alanlara göre arama yapılabilecek.

Adaylar, tercih robotu ile her bir puan türündeki başarı sıraları ile girmeyi düşündükleri yükseköğretim programlarına geçen yıl yerleşen en küçük puana karşılık gelen başarı sırasını karşılaştırarak girebilecekleri programları (tercihlerini) belirleyebilecek.