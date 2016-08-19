ÖSYS milli sporcu yerleştirme tercih başvuruları başladı

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)- 2016 milli sporcu yerleştirme işlemleri tercih başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) 2016 kılavuzunun 10/4 maddesine göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemi için başvurular bugün başladı. Adaylar, 25 Ağustos'a kadar tercih yapabilecek.

Sadece elektronik ortamda bireysel olarak yapılacak tercihler işleme alınacak. Tercih işlemi, 25 Ağustos saat 23.59’da sona erecek ve uzatma olmayacak.

Başvuruları kabul edilen adaylar, tercihlerini belirlenen tarihlerde ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak bireysel olarak internet aracılığıyla yapacak.

Adaylar en fazla 8 tercih yapabilecek. Engelli adaylar, beden eğitimi ve spor öğretmenliği programlarını tercih edemeyecek. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar başvuru süresi içinde tercihlerini değiştirebilecek.