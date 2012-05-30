ÖSYS kılavuzuna

ANKARA - 2012 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kılavuzu, zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran kanunda yer alan yükseköğretime giriş ve yerleştirmeye yönelik ilgili maddeler uyarınca yeniden düzenlendi.



ÖSYM'den yapılan açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca Yükseköğretim Kanunu'nun yükseköğretime giriş ve yerleştirmeye yönelik ilgili maddelerinin yeniden düzenlendiği belirtildi.

Bu çerçevede ÖSYS Kılavuzu'nda yer alan puan hesaplama, değerlendirme ve yerleştirmeye ilişkin temel ilke ve kuralların, söz konusu kanunun yükseköğretime giriş ve yerleştirmeye yönelik ilgili maddeleri uyarınca yeniden düzenlenerek, adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulduğu kaydedildi.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve yerleştirme işlemleri bu kılavuz esasları doğrultusunda yapılacak.