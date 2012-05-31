ÖSYS Kılavuzu kanun gereği düzenlendi

ANKARA -

, 2012-ÖSYS Kılavuzu'nun yeniden düzenlenmesinin ''İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'' gereği zorunlu olarak yapıldığını bildirdi.



ÖSYM'den yapılan açıklamada, 11 Nisan 2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun yükseköğretime giriş ve yerleştirmeye yönelik ilgili maddelerinin yeniden düzenlendiği anımsatıldı.

Kanunla yapılan düzenlemelerin, 2012-ÖSYS Kılavuzu'nun yeniden düzenlenmesini zorunlu kıldığı belirtilerek, ''Kanunda, 'Bu Kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.' hükmü bulunmaktadır. Bu nedenle, YÖK Genel Kurulu'nun 17 Mayıs 2012 tarihli kararı uyarınca 2012-ÖSYS Kılavuzu zorunlu olarak yeniden düzenlenerek kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.''