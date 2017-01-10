e-ALES Deneme Sınavı başvurularının, 18 Ocak 2017'ye kadar "https://odeme.osym.gov.tr" adresinden yapılacağına işaret edilen tanıtım filminde, deneme sınavı ücretinin 20 lira olacağı hatırlatıldı.
Deneme sınavı sonuçlarının hiçbir amaçla kullanılamayacağı vurgulanan filmde, adayların sınava gelirken geçerli kimlikleri dışında hiçbir araç ve gereç getiremeyecekleri belirtildi.
Tanıtım filminde, 2017 e-ALES Deneme Sınavı'na başvuran adayların, aynı zamanda e-ALES ve diğer e-YDS'lere başvuruda bulunabileceği kaydedildi.
Tanıtım filmi, ÖSYM'nin internet sitesinde ve merkezin sosyal medya adreslerinden yayınlandı.
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