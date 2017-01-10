ÖSYM

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince hazırlanan tanıtım filminde, e-ALES'in 11 Şubat'ta ilk kez elektronik ortamda yapılacağı ve isteyen adayların sisteme aşinalık kazanmasını sağlamak için 28 Ocak'ta Ankara'da Esenboğa e-Sınav Merkezi'nde saat 14.30'da "

e-ALES Deneme Sınavı

"nın uygulanacağı anlatıldı.

e-ALES Deneme Sınavı başvurularının, 18 Ocak 2017'ye kadar "https://odeme.osym.gov.tr" adresinden yapılacağına işaret edilen tanıtım filminde, deneme sınavı ücretinin 20 lira olacağı hatırlatıldı.

Deneme sınavı sonuçlarının hiçbir amaçla kullanılamayacağı vurgulanan filmde, adayların sınava gelirken geçerli kimlikleri dışında hiçbir araç ve gereç getiremeyecekleri belirtildi.

Tanıtım filminde, 2017 e-ALES Deneme Sınavı'na başvuran adayların, aynı zamanda e-ALES ve diğer e-YDS'lere başvuruda bulunabileceği kaydedildi.

Tanıtım filmi, ÖSYM'nin internet sitesinde ve merkezin sosyal medya adreslerinden yayınlandı.

AA